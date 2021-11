Laatste culttrainer Simon Kistemaker was een echte 'motivatiekunstenaar'

De laatste culttrainer van Nederland, zo wordt Simon Kistemaker genoemd door Yoeri van den Busken. De journalist schreef een biografie over de oud-voetbaltrainer, die gisteren op 81-jarige leeftijd overleed. "In de zomer brak er iets bij hem", zegt Van de Busken over zijn laatste maanden.

Yoeri van den Busken over de laatste maanden van Simon Kistemaker - NH Sport / Stephan Brandhorst

In de biografie 'De Kist' beschrijft Van den Busken de coach als 'laatste culttrainer van Nederland'. "Hij was als een van de weinigen in staat om bij een club een cultuur te creëren die nog steeds in ere wordt gehouden. Dat is echt heel bijzonder", aldus Van den Busken, die De Graafschap als ideaal voorbeeld noemt. Kistemaker werd met de Achterhoekers kampioen van de eerste divisie en heeft de club naar een hoger niveau getild. De drie K's Volgens oud-assistent trainer Toon Beijer is Kistemaker een van 'de drie K's van het voetbal: hij vindt hem net als Fritz Korbach en Frans Körver één van de culttrainers van Nederland. Van den Busken: "Maar die anderen hebben niet bereikt wat hij wel heeft bereikt." Tekst loopt door onder de video.

Simon Kistemaker was de laatste culttrainer van Nederland - NH Sport / Stephan Brandhorst

In 1993 werd Beijer de assistent onder Kistemaker bij Telstar. De Velsenaren waren het seizoen daarvoor als achttiende geëindigd en onder leiding van 'De Kist' werden 'De Witte Leeuwen' knap vijfde en werd bijna promotie naar de eredivisie afgedwongen. "Hij was extreem gedreven", aldus Beijer, die in totaal acht seizoenen met hem samenwerkte. Tekst loopt door onder de foto.

Kistemaker Beijer - NH Nieuws

Waar Kistemaker ook was, er gebeurde altijd wel iets opmerkelijks. Van den Busken herinnert zich nog goed hoe hij Vincent Vermeij van De Graafschap aansprak in de rust van een wedstrijd. "Ik geloof in jou he", zei Kistemaker tegen de toenmalige spits.

Reactie van Kistemaker - NH Nieuws