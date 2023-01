AZ verkoopt buitenspeler Soulyman Allouch aan VVV-Venlo

AZ raakt Soulyman Allouch kwijt aan VVV-Venlo. De Limburgers nemen de 21-jarige linksbuiten over van de Alkmaarders. In Venlo tekent Allouch een contract tot met 2026.

Allouch maakte de laatste jaren zijn minuten in Jong AZ. Tot een debuut in de hoofdmacht van de Alkmaarders kwam het tot dusver niet. “Ik krijg veel vertrouwen van de clubleiding en daardoor voelt het voor mij als de juiste stap in mijn carrière", zegt Allouch op de clubsite van VVV-Venlo. "Hopelijk kan ik het vertrouwen terugbetalen door belangrijk te zijn voor het team en de club te helpen bij het behalen van mooie successen. Ik heb in ieder geval enorm veel zin om hier aan de slag te gaan en te laten zien wat ik in huis heb.”

Sinds 2017 speelde Allouch bij AZ, nadat hij over werd genomen uit de jeugd van Ajax. In 2019 debuteerde de buitenspeler in de eerste divisie bij Jong AZ. Bij VVV-Venlo strijkt Allouch neer bij de nummer vijf in de eerste divisie en wordt hij herenigd met oud-ploeggenoten Sem Dirks, Richard Sedláček en Robin Lathouwers.