Frustrerende avond Jong AZ tegen NAC Breda, Velanas maakt hattrick

Jong AZ heeft op bezoek bij NAC Breda een roemloze beurt beleefd. Het werd 5-1 in het Rat Verlegh Stadion. Dat kwam mede door een rode kaart van Loek Postma, die het lot van Jong AZ beslechtte. Odysseus Velanas maakte drie goals voor de Bredenaren.

De Alkmaarse jonkies kregen vervolgens de beste kansen. Zo schoot Mexx Meerdink net naast en werd ook Ernest Poku gevaarlijk. Hij vond doelman Roy Kortsmit op zijn weg en in de rebound werd een schot van Meerdink van de lijn gehaald.

Net als afgelopen maandag was Jong AZ redelijk verzwakt wegens het drukke programma van het eerste. Zij spelen morgen tegen FC Utrecht. Zo ontbraken Fedde de Jong en Wouter Goes. Soulyman Allouch is vertrokken naar VVV-Venlo. NAC Breda, de nummer acht op de ranglijst, kwam na elf minuten op voorsprong via Charles-Jesaja Hermann.

Alle hoop op verbetering in de tweede helft voor Jong AZ kon snel de prullenbak in. Na een overtreding van Loek Postma verdubbelde Odysseus Velanas de score vanaf de strafschopstip: 2-0. De wedstrijd was daarna wel gespeeld, het werd daarna namelijk alleen nog maar pijnlijker. Postma kreeg zijn tweede gele kaart en breidde NAC de score uit.

Eerst maakte Velanas zijn tweede van de avond, voordat Ezechiel Banzuzi 4-0 maakte in de 67e minuut. In de slotfase kreeg invaller Ro-Zangelo Daal nog een gigantische kans, maar niet voor het eerst hield Kortsmit zijn doel schoon. Velanas strooide nog meer zout in de wonden door 5-0 te scoren. Jurre van Aken maakte de nederlaag nog iets draaglijker: 5-1.

