'Panenka' Allouch levert Jong AZ puntje op tegen Helmond Sport

Jong AZ heeft tussen de twee wedstrijden van het eerste elftal door niet weten te winnen van Helmond Sport. Op een goed gevuld Sportpark Kalverhoek viel er vanavond weinig spannends te beleven. Hoogtepunt was de 'Panenka' van Soulyman Allouch. Maar na de de gelijkmaker van Peter van Ooijen bleef het bij 1-1.

De Brabanders kwamen er in de eerste helft nauwelijks uit. Verder dan een schotje van Monnickendammer Martijn Kaars kwamen ze niet. Jong AZ kon er alleen afstandsschoten van Lewis Schouten, Fedde de Jong en Jayden Addai tegenover stellen. Bij vlagen konden de Alkmaarders gemakkelijk combineren, maar Helmond bleef compact.

Een piepjong team van Jong AZ verscheen aan de aftrap tegen Helmond Sport. Logisch, gezien het programma van het eerste. Zij speelden gisteren tegen Fortuna Sittard (3-1) en treffen woensdag Go Ahead Eagles.

Zo saai als de eerste helft was, zo spannend was het begin van het tweede bedrijf. Allouch mocht aanleggen voor een strafschop na een overtreding van Peter van Ooijen. De aanvaller van AZ klopte Mike Havekotte met een 'Panenka'. Binnen de kortste keren was het weer gelijk. Uitgerekend Van Ooijen scoorde de 1-1 op aangeven van Eros Maddy.

Na die gelijkmaker golfde het spel op en neer. Zo kreeg Ernest Poku een grote kans. De ingevallen aanvaller van Jong AZ werd diep gestuurd en schoot oog in oog met Havekotte vol op de paal. Helmond Sport werd vervolgens gevaarlijk met een afstandsschot. Een zwabberbal van Van Ooijen werd uit het doel getikt door Rome-Jayden Owuso-Oduro. Vrijwel uit het niks leken de bezoekers op voorsprong te komen, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

Jong AZ blijft zevende in de eerste divisie en speelt vrijdag tegen NAC Breda. De aftrap is om 20.00 uur in Breda.

Opstelling Jong AZ: Owusu-Oduro; Van Aken, Postma, Engel, Dekkers; Twisk (Kwakman/84), Schouten (Smit/74), De Jong; Adda (Poku/46)i, Meerdink (Reverson/84) en Allouch