Tiental Telstar te sterk voor Jong AZ in Noord-Hollandse derby

De Noord-Hollandse derby tussen Telstar en Jong AZ in de eerste divisie werd een prooi voor de Witte Leeuwen. Glynor Plet was na negentig minuten spelen de enige doelpuntenmaker. Doelman Ronald Koeman Jr. pakte in de slotfase nog een rode kaart, maar de Velsenaren kwamen niet meer in de problemen.

Ronald Koeman Jr na zijn rode kaart - Kees Kuijt/Orange Pictures

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor de thuisploeg. Na slechts drie minuten gaf Yahya Boussakou de bal voor op Glynor Plet. De spits torende boven iedereen uit, maar schampte de bal te licht, waardoor de doelman makkelijk kon redden. Nog geen vijf minuten later wist Boussakou opnieuw Plet te vinden. Dit keer was het een splijtende steekpass waardoor de spits oog in oog kwam te staan met Jong AZ-doelman Daniël Deen. De ervaren spits bezweek niet onder de druk en schoof de bal tegen de touwen: 1-0.

Maarten Martens baalt van nederlaag - NH Nieuws

In het verloop van de eerste helft kwamen de Alkmaarse beloften er totaal niet aan te pas en was het Telstar dat aandrong. Delvechio Blackson brak goed door aan de linkerkant van het veld en met een strakke voorzet bracht hij Christos Giousis in stelling. Vanuit de pass schoot de Griek in een keer op het doel, maar met een hele snelle reflex was de Alkmaarse doelman Deen wederom een sta-in-de-weg. Tekst gaat verder onder de video.

Mike Snoei na de overwinning op Jong AZ - NH Nieuws

Ook na de pauze was het Telstar dat de overhand had. Na een klein uur spelen was het Anwar Bensabouh die uit een afgeslagen corner verrassend hard op goal schoot. Zijn poging vond slechts de handen van doelman Deen. Hoofdrol Koeman Pas na een uur lieten de beloften van Jong AZ voor het eerst van zich horen. Na een goede individuele actie speelde Soulyman Allouch zichzelf vrij. Hij schoot verrassend op goal, maar Telstar-keeper Ronald Koeman Jr. pakte de bal knap uit de rechterbovenhoek. Waar de doelman van Jong AZ een positieve hoofdrol speelde, was het aan de andere kant Ronald Koeman met een slechter optreden. De ervaren keeper wilde een counteraanval van Jong AZ onschadelijk maken, maar schoffelde daarbij Nick Koster ondersteboven. Daarom mocht Koeman na 75 minuten met rood van het veld vertrekken. Tekst loopt door onder video.

Een bizarre actie van Ronald Koeman jr... 🤯 pic.twitter.com/WamaYTcWsN — ESPN NL (@ESPNnl) January 13, 2023

In de slotfase drongen de beloften van AZ nog aan, maar tot echte kansen kwam het niet meer. Telstar pakte de volle buit en nadert Jong AZ tot op drie punten in het rechterrijtje. Opstelling Telstar: Koeman, Oude Kotte, Aktas, Apau, Blackson (Mulder/67); Boussakou (Soares/78), Overtoom (Turfkruier/67), Najah; Bensabouh Giousis (Houweling/78), Plet (Min/67) Opstelling Jong AZ: Deen; Van Aken (Pavlidis/82), Goes, Engel, Dekkers; Schouten- (Poku/60), Buurmeester (Twisk/46), De Jong; Addai (Kewal/73), Reverson (Koster/73) Allouch.