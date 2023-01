Op herhaling bij TOP Oss wint Jong AZ dit keer wel

Dit duel vond eerder dit seizoen al op 11 november 2022 plaats. Jong AZ verloor toen met 2-1 op bezoek bij de Ossenaren. Alleen stelde de Brabantse club toen de geschorste Toshio Lake op. De wedstrijd moest daarom opnieuw plaatsvinden. De KNVB en AZ zochten vervolgens samen naar een nieuwe datum.

Meerdink

Dit keer verliep het treffen een stuk beter voor de jonge Alkmaarders. Opvallendste speler in de basisopstelling van trainer Maarten Martens was Mexx Meerdink. De aanvaller keerde weer terug in de selectie na een schorsing van twee duels. Hij scoorde vlak voor tijd de laatste treffer voor Jong AZ, maar in het begin van de wedstrijd miste hij nog een strafschop.