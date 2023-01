Terugkijken: NH Sport van maandag 23 januari

Het gespreksonderwerp bij de koffieautomaat is deze dag De Klassieker. De kopzorgen voor Ajax-coach Alfred Schreuder nemen alleen maar mee toe na het gelijke spel tegen Feyenoord. Veel aandacht voor in NH Sport voor deze wedstrijd. Zo kijken we mee over de schouder van Bert Kops. De voormalig worstelaar draagt de Amsterdamse club een warm hart toe.