Terugkijken: NH Sport van maandag 9 januari

Een veteraan van HFC kocht afgelopen weekend letterlijk een plekje in de selectie van de Haarlemse voetbalclub voor de traditionele Nieuwjaarswedstrijd tegen de oud-internationals. In deze eerste NH Sport van 2023 zie je wat hem allemaal overkwam tussen spelers als Frank de Boer en Aron Winter.

Verder in deze uitzending een samenvatting van het boeiende korfbalgevecht tussen de slecht presterende korfbalclubs Groen Geel uit Wormer en het Amsterdamse Blauw-Wit.

Handbal

En een reportage van de drie handbalinternationals die bij Volendam en Aalsmeer spelen. Zij zijn de enige handballers uit de nationale selectie die in Nederland spelen, de rest speelt in het buitenland. Deze week begint het WK handbal voor mannen in Zweden en Polen.

De eerste NH Sport is om 17.10 uur. Daarna zie je de uitzending in de herhaling.