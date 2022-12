Terugkijken NH Sport van maandag 5 december

De keeper van OFC uit Oostzaan baalde flink van de uitschakeling van Ghana op het WK in Qatar. Daniel Agyei is zijn naam en in 2010 behoorde hij nog zelf tot de Ghanese WK-selectie. Een portret van hem zie je in deze NH Sport. Ook in deze uitzending de samenvatting van de Zaanse derby in het korfbal: Koog-Zaandijk tegen Groen Geel. En we gaan langs bij Andries Jonker. De oud-trainer van Telstar is tegenwoordig de nieuwe bondscoach van de Oranjeleeuwinnen.