Terugkijken: NH Sport van maandag 14 november

Een portret van de beste hockeyster van de wereld in deze NH Sport. Felice Albers is haar naam en ze speelt voor Amsterdam. Verder een reportage over de twee Tsjechen bij ijshockeyclub Amsterdam Tigers. En het verhaal van AGB. De Amsterdamse amateurclub knokt zich op en naast het veld omhoog aan de hand van oud-prof Hursut Meric.