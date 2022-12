Terugkijken: NH Sport van maandag 19 december

Op het NK tennis in Amstelveen richtten we onze camera op het aanstormende talent Alec Deckers. We spraken in deze laatste NH Sport van 2022 met hem over zijn ambities en de druk van zijn bekende vader.

Jarenlang genoten we van de keeperskwaliteiten van Edwin van der Sar. Daarna hield het niet altijd over. Jasper Cillessen of Maarten Stekelenburg deden een aardige poging, maar eigenlijk wachten we nog op een waardige opvolger van de huidige directeur van Ajax. In Edam maken ze zich daar niet zo druk over, want daar barst het van het keeperstalent. Een reportage over Ajax-goalie Tom de Graaff en Calvin Raatsie van FC Utrecht.

Brood & Spelen

Tot slot in deze uitzending een nieuwe aflevering van Brood & Spelen. Verslaggever Thomas hees zijn niet zo afgetrainde lichaam in een strak turnpakje en volgde braaf alle instructies van topturner Loran de Munck.

De eerste NH Sport is om 17.10 uur. Daarna zie je de uitzending in de herhaling.