Fedde de Jong over blessure van De Wit: "Ik blijf sowieso hard werken"

De komende weken moet AZ steunpilaar Dani de Wit missen. Hij kampt met een voetblessure. Eén van zijn logische vervangers in het eerste is Fedde de Jong, maar de aanvoerder van Jong AZ ziet dat anders. "Teleurstellend voor hem dat hij eruit ligt, ik weet nog niet of mijn kansen komen. Ik blijf sowieso hard werken."

Jong AZ-aanvoerder Fedde de Jong over zijn kansen bij AZ 1 - NH Sport / Milton Pus

"Ik zit de laatste tijd sowieso wel vaak op de bank", vervolgt De Jong. Hij wil nog niet speculeren over zijn kansen bij het eerste. De Alkmaarse beloften speelden met een zeer jong team, mede door het drukke programma van AZ 1. Toch wilde De Jong zich daar niet achter verschuilen na de 1-1. "Die wisselvalligheid qua team bij AZ, daar heb je altijd mee te maken. Je kan zeggen dat het daar aan lag, maar het niveau van vandaag was gewoon niet voldoende."

Er werden door Jong AZ en Helmond Sport tijdens de wedstrijd weinig kansen gerecreëerd. Desondanks vond De Jong het een spannend duel. "We hebben de eerste helft onder ons niveau gepresteerd. De tweede helft was al een stuk beter. Het kon beide kanten op vallen, zij hadden een buitenspelgoal en wij schoten nog op de paal. Daarom is een gelijkspel uiteindelijk wel verdiend."

Jong AZ blijft zevende in de eerste divisie en speelt vrijdag tegen NAC Breda. De aftrap is om 20.00 uur in Breda.