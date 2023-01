Robin Lathouwers verlaat AZ na twaalf jaar voor VVV

Een nieuw avontuur voor Robin Lathouwers. De verdediger uit Hoofddorp stapt per direct over naar VVV Venlo. Lathouwers kwam bij AZ niet verder dan twee officieuze wedstrijden.

Een uur speelde Robin Lathouwers afgelopen zomer mee met AZ in het oefenduel tegen het Italiaanse Bologna. En verder mocht hij vorig seizoen een keer meedoen in het oefenduel tegen Go Ahead Eagles. Ook behoorde de 22-jarige verdediger dit seizoen een keer tot de wedstrijdselectie. Officiële speelminuten zaten er helaas niet in voor Lathouwers, al kende hij de afgelopen jaren ook veel fysieke tegenslagen.

Aanvoerder

In totaal speelde Lathouwers 56 wedstrijden voor Jong AZ en wist hij tweemaal het net te vinden. Dit seizoen stond hij elke wedstrijd in de basis bij Jong AZ. En regelmatig droeg de Hoofddorper de aanvoerdersband.

Bij VVV Venlo treft Lathouwers oud-teamgenoten Sem Dirks en Richard Sedlácek. Het contract van de rechtsback liep ook deze zomer af bij AZ.