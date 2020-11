AZ'ers Lathouwers en Jacobs vormen al negen jaar een duo

WIJDEWORMER - Als jonge voetballertjes leerden ze elkaar kennen bij AZ onder twaalf. Nu jaren later staan Joey Jacobs en Robin Lathouwers in de verdediging van Jong AZ. "We kennen elkaar door en door."

Twee weken geleden tegen Almere City maakte Robin Lathouwers zijn basisdebuut. De verdediger uit Hoofddorp stond de afgelopen jaren voornamelijk aan de kant door blessures. Nu is hij weer topfit. "Eindelijk stond ik er weer en krijg je het vertrouwen. Dan is leuk om weer samen te spelen met die jongens."

Ranglijst

Jong AZ doet het niet goed in de competitie met de achttiende plek op de ranglijst. De laatste overwinning is van 21 september. Tot frustratie van centrale verdediger Joey Jacobs. "Het is lastig en dat hoort ook wel een beetje bij een belofteploeg, maar het moet er wel uit als we een niveau omhoog willen."

Deze vrijdagavond gaat Jong AZ op bezoek bij Excelsior. Dit duel kan je in flitsen terug horen op NH Radio.

Bekijk de video voor het hele gesprek met Joey Jacobs en Robin Lathouwers.