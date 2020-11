LIVE NH Sport: FC Volendam - TOP Oss en Excelsior - Jong AZ

VOLENDAM - Na de interlandbreak hervat FC Volendam vrijdagavond de jacht op de bovenste plaatsen in de eerste divisie met de thuiswedstrijd tegen TOP Oss. Het duel is, net als Excelsior - Jong AZ vanaf 18.45 uur live te volgen op NH Radio.

Tegenstander TOP Oss doet het niet al te best. De Brabanders maakten met hekkensluiter FC Dordrecht de minste doelpunten van alle teams in de eerste divisie: acht. In de laatste drie competitiewedstrijden werd er helemaal niet gescoord. A walk in the park lonkt, maar of het zo'n makkelijke avond wordt, hoor je van verslaggever Edward Dekker .

De Volendammers zijn aan zeer succesvolle reeks bezig. In de laatste acht wedstrijden werd er niet verloren; de laatste vijf duels leverden zelfs allemaal een overwinning op. Door deze opmars is de ploeg van trainer Wim Jonk opgeklommen naar de vijfde plaats op de ranglijst. Het gat met koploper SC Cambuur is zeven punten, maar de Volendammers hebben één duel minder gespeeld.

Excelsior - Jong AZ

Jong AZ speelt, eveneens om 18.45 uur, in Rotterdam tegen Excelsior. De Alkmaarse beloften kunnen wel een succesje gebruiken. De 7-3 zege op toenmalig koploper De Graafschap was twee maanden geleden meteen de laatste driepunter. De zeven duels daarna leverden slechts twee puntjes op.

Gevaarlijkste man bij de tegenstander is Elias Omarsson. De IJslander maakte al veertien doelpunten en is topscorer van de eerste divisie. Het is niet voldoende voor een toppositie van de Kralingers, want Excelsior bezet de elfde plaats op de ranglijst. Leo Giovannangelo doet verslag vanaf Woudestein.

Natuurlijk blikken we in NH Sport ook nog terug op de 2-0 overwinning van Telstar op FC Dordrecht van donderdagavond en houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen bij FC Den Bosch - Jong Ajax. NH Sport is er tot 22.00 uur. Presentatie is in handen van Rob Mooij en Stef Swagers.