Bewonersclubs Hilversum zetten politiek op scherp: "Toon eens lef"

Toon lef en leg vooral goed vast hoe het Hilversum van 2040 eruit moet zien. Dat is de duidelijke boodschap van de Hilversumse bewonersclubs aan de politiek, die zich morgen buigt over een lijvig document. In het gepresenteerde toekomstbeeld missen de inwoners concrete einddoelen, strakke afspraken en zien zij ook helemaal niets terug van de wensen van de samenleving.

Ook op het Mediapark wil het college woningen realiseren. - Dick van Aggelen / CC0

Morgenavond neemt de gemeenteraad een besluit over de ontwerp-toekomstvisie, in vaktaal beter bekend als de Omgevingsvisie 2040. In december 2022 presenteerde wethouder Karin Walters vol trots het toekomstbeeld van Hilversum. In haar ogen wordt Hilversum onder meer veel groener, groeit het aantal inwoners naar 97.000, telt de gemeente 6.000 woningen meer dan nu en is er meer ruimte voor andere soorten vervoer dan alleen de auto. De 38 bewonersorganisaties, waarvan HOP2040 de spreekbuis is, zijn allesbehalve enthousiast. Terwijl er vorig jaar in samenwerking met de gemeente veel ideeën zijn opgehaald en ruimte is gegeven aan inspraak, zien zij daar geen letter van terug. Volgens hen ligt er vooral een plan waar de huidige collegeplannen perfect inpassen en waar het economische profiel van Hilversum leidend is. Concrete einddoelen en duidelijke afspraken ontbreken. Het document dat voorligt, mag dan ook geen visie heten in hun optiek. Geen concrete doelen Drie weken geleden boog de politiek zich al over het ontwerp-toekomstplaatje. Tot verbazing van de bewonersclubs vond een ruime meerderheid het stuk goed genoeg om te behandelen in de raad, zodat er een positief besluit genomen kan worden. De zorgen zijn groot bij de betrokken inwoners en daarom zijn zij in de pen geklommen om er bij de politieke partijen op aan te dringen om concrete doelen vast te leggen en de wensen van de samenleving beter ter verwerken in het stuk. "Stel een echte visie op en houd niet alle opties open", aldus HOP2040 in hun brief aan de raad. Tekst gaat hieronder verder

Wat wil de Hilversumse samenleving ook alweer? In 2022 zijn inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen uitgebreid bevraagd naar hun ideale Hilversum in 2040. Volgens HOP2040, de kerngroep die het woord voert namens de 38 betrokken bewonersorganisaties in Hilversum, is het wensenlijstje van de samenleving eenduidig en duidelijk. Meer substantieel is groen één van de kernpunten. Hilversum moet een tuinstad blijven én het dorpse karakter behouden. Iets groeien qua inwonertal is oké, maar geen duizenden nieuwe Hilversummers. Duizenden nieuwe woningen zijn niet gewenst en ook voor hoogbouw gaan de handen in de mediastad niet op elkaar.

Zo goed als het meendenkproces is verlopen, zo schrijnend is het totale gebrek aan kaders en normen in de visie, meent HOP2040. "Waarom wordt er geen streefgetal gezet bij het gemiddelde aantal vierkante meters openbaar groen per huishouden? We zitten ver onder het landelijk gemiddelde. En waar zit dat dorpse karakter dan in? Waarom moet het woningbestand met 14 procent groeien en dus het inwonertal met meer dan 10 procent? Is dat 'gematigde' groei?", zijn een paar voorbeelden die de kerngroep hardop benoemt. Document met mooie woorden Toon lef en maak duidelijke keuzes in plaats van in te stemmen met een 'document met mooie woorden zonder duidelijke kaders'. "Stel nu de kaders vast die de Hilversumse samenleving wil zien. Durf nu aan te geven waar Hilversum naartoe wil." Met deze oproep hoopt HOP2040 dat de politiek flink wat herstelwerk doet voordat het akkoord gaat met het door het college aangereikte toekomstbeeld. Repareren kan door middel van wijzigingen (amendementen) en voorstellen (moties) en voor deze vergadering liggen er al diverse klaar. Morgen komt de gemeenteraad voor het eerst in 2023 bij elkaar. De ontwerpvisie komt dan dus onder andere aan bod. Als de raad het licht op groen zet, dan volgt nog tot de zomer een nieuwe inspraakronde. Hilversummers kunnen dan opnieuw van zich laten horen. Volgens de planning moet de politiek voor het zomerreces een klap geven op het definitieve toekomstplaatje.