Kattenogen én vangrail: Castricummers willen beruchte 'dodenweg' N203 veiliger

"Frontale botsingen met motorrijders, drie Polen tegen een vrachtwagen en een auto in de sloot: er is wel het een en ander gebeurd hier." Veehouder Arnold Res ziet al jaren crash na crash gebeuren voor zijn boerderij aan de N203. Deze Castricummer en dorpsgenoot Niek Schumacher hebben ideeën over hoe het veiliger kan.

Dat vindt Niek Schumacher, die naar eigen zeggen 'wel duizend keer over deze ontzettend gevaarlijke weg reed'. De Castricummer studeerde weg- en waterbouwkunde en vindt dat er meer nodig is op korte termijn. "Reflecterende kattenogen of led-verlichting in het wegdek."

Het beruchte wegdeel is zo'n vier kilometer lang en bestaat uit twee rijbanen met daarnaast een fietspad. Met een aantal flauwe bochten leidt het je dwars door de weilanden en langs natuurgebieden. Juist in die bochten gaat het vaak mis.

"Glazen kattenogen passen we niet meer toe", laat een woordvoerder van de provincie aan NH Nieuws weten. "Die liggen hoger op het wegdek en dat kan voor motorrijders gevaar opleveren. Ook beschadigen ze snel waardoor ze hun reflectiewaarde verliezen."

Platte led-verlichting in het wegdek, een vergelijkbare oplossing, wordt door de provincie alleen in scherpe bochten toegepast. "Die zijn er niet in de N203. De belijning zoals die hier nu is, is voldoende. Later dit jaar komt er nog wel een extra verdikte middenlijn."

Vangrail

Volgens de provincie is een vangrail op dit moment niet mogelijk langst dit deel van de N203. "Daar heb je een berm van zeker drieënhalve meter voor nodig. De berm is drie meter en dus te smal. Het alternatief is dan een haag. Bijkomend voordeel is dat die licht tegenhoudt. Dat voorkomt verblinding van fietsers; een klacht die wij ook binnenkregen."

Voor 2028 staat groot onderhoud aan de N203 gepland. Of in die plannen een vangrail voorkomt, is nog niet bekend. "De studie naar dat onderhoud moet nog vorm krijgen. We zullen daar in ieder geval aanwonenden voor raadplegen. Die kennen de weg het best."

Snelheid en mobieltjes

Maar eigenlijk zouden ál deze maatregelen niet nodig zijn, vinden beide Castricummers, als wij - de weggebruikers - onze volle aandacht op de weg hebben achter het stuur. "Hou je aan de snelheid en haal niet in", stelt Niek Schumacher. "Als ik vanuit mijn trekker in de auto's kijk, dan zie ik minstens vier op de tien automobilisten bezig met hun mobieltje", aldus Arnold Res. "Hou je handen aan het stuur en let op de weg."