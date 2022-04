'Dodenweg' N203 tussen Castricum en Uitgeest op de schop: "Móét veiliger"

De beruchte N203 tussen Castricum en Uitgeest wordt de komende jaren flink onder handen genomen. In 2028 staat groot onderhoud op de planning, maar tot die tijd moeten onder andere meer snelheidscontroles en een algeheel inhaalverbod ervoor zorgen dat de weg veiliger wordt. En dat is nodig, want de weg kent een verdrietige geschiedenis.

Naast de snelheidscontroles en het algehele inhaalverbod, wordt dit jaar ook kantbelijning op het fietspad aangebracht, die bestaat uit verhoogde en reflecterende witte lijnen. Het fietspad wordt daardoor beter zichtbaar, ook wanneer er veel tegenlicht is van auto's. Daarnaast wil de provincie een haag planten tussen de autoweg en het (brom)fietspad 'om verblinding van fietsers tegen te gaan'.

Ook moet de middenlijn worden vervangen door ribbelmarkering: "Die voel je duidelijk als je er per ongeluk overheen gaat", aldus gemeente Castricum, Uitgeest en de provincie Noord-Holland die samenwerken aan verbetering van de verkeersveiligheid van de N203. De bovenstaande maatregelen moeten nog wel worden goedgekeurd door de Provinciale Staten.

Dodenweg

De N203 staat in de volksmond al lange tijd bekend als dodenweg, vanwege de hoge hoeveelheid ongelukken die er gebeuren. In 2014 kwam de weg als meest onveilige provinciale weg van Nederland uit de bus en vier jaar later sprak NH Nieuws met Harm Terra uit Uitgeest.

Harm heeft wel tientallen ongelukken op de weg zien gebeuren, waaronder een dodelijke: "Je probeert te helpen, maar dat was tevergeefs", zei hij toen. "Ik vergeet nooit meer hoe erg het slachtoffer er aan toe was."

'Móét veiliger'

"De N203 móét veiliger! Het is een van de onveiligste provinciale wegen in Noord-Holland", aldus wethouder Paul Slettenhaar van gemeente Castricum: "Het is daarom van groot belang dat we samen met de provincie optrekken voor een veiliger N203 voor onze inwoners."

In 2028 wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de weg, dan zijn volgens de samenwerkende partijen 'ingrijpender maatregelen mogelijk'. Volgend jaar start de provincie met onderzoeken naar wat 'noodzakelijk, wenselijk en mogelijk' is.