Alkmaarder rijdt 110 kilometer per uur te hard over 'dodenweg' N203 bij Uitgeest

Er reed gisteravond een snelheidsduivel meer dan 100 kilometer te hard in zijn auto op de 'dodenweg' N203 bij Uitgeest. De 36-jarige Alkmaarder reed 196 kilometer per uur, waar je maximaal 80 mag.

Een motoragent zag de man, kwam achter de hoge snelheid en heeft meteen zijn rijbewijs ingenomen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de man onderweg was in de richting van Krommenie.

De N203 of Provincialeweg wordt ook wel de 'dodenweg' genoemd, na de vele ongelukken in de afgelopen jaren tussen Castricum en Uitgeest. In 2014 riepen ANWB-leden de weg uit tot 'gevaarlijkste weg van Noord-Holland'.

In de komende jaren wordt daar iets aan gedaan: onder meer wordt de middellijn vervangen door een ribbelmarkering, komt er een inhaalverbod, en wordt het fietspad dat langs de weg loopt beter zichtbaar gemaakt met kantbelijning, die bestaat uit verhoogde en reflecterende witte lijnen. In 2028 staat er groot onderhoud op het programma.

Het rijbewijs van de hardrijder is ingenomen en de zaak is overgedragen aan de officier van Justitie.