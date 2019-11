Wandelaar gewond bij aanrijding met scooter op 'dodenweg' (N203) bij Uitgeest

Op de provinciale weg N203 tussen Uitgeest en Castricum is vanavond een voetganger gewond geraakt. De persoon liep op het fietspad en werd over het hoofd gezien door twee mensen op een scooter.

Het gebeurde rond 19:45 uur. De bestuurder en passagier van de scooter raakten niet gewond, maar de voetganger is naar het ziekenhuis gebracht. De scooter liep flinke schade op, meldt een getuige.

Er gebeuren vaker ongelukk op de N203, ook wel de dodenweg genoemd.

In het coalitieakkoord van de provincie - gepresenteerd in juli - staan plannen om de knelpunten voor de fietsveiligheid op deze weg in kaart te brengen en 'versneld op te lossen'.