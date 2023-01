Roep om verkeersmaatregelen in Medemblik neemt toe: "Het gaat nog een keer goed mis"

Te hard rijden is al jaren volksergernis nummer één in de gemeente Medemblik. Zo'n tien boze en verontruste inwoners klommen in de pen. Want vanavond wordt het verkeersplan van de gemeente eindelijk besproken in de raadscommissie. Ze willen dat er snel veiligere verkeerssituaties komen voor de inwoners.

Ook de Raadhuisstraat is een bekend knelpunt. "Voorheen was het een doorgaande weg, maar die is nu ook een 30-zone geworden. Het is totaal niet geschikt voor het vrachtverkeer, dat deze weg gebruikt om de winkels te kunnen bevoorraden. Voorheen reed het supermarktconcern Deen over de weg, met haar eigen chauffeurs. Maar die waren ervan op de hoogte en reden buitenom. Het is nu in het slop geraakt, denk ik."

Afgelopen december raakte een 37-jarige vrouw nog gewond, toen ze fietsend in botsing kwam met een bakwagen. Oorzaak: een te hoge snelheid. Om weggebruikers hierop te attenderen, zijn er twee jaar geleden herhalingsborden geplaatst. Maar volgens Staal blijft het daar bij: "Er is wel nagedacht over verkeersremmende maatregelen, maar de gemeente wil de kermis en harddraverij niet in de wielen rijden."

In veel dorpskernen wordt te hard gereden. Zo ook in Wognum, waar omwonenden klaar zijn met de vele snelheidsduivels en verkeersaso's in het dorp. Vooral de Kerkstraat en Verlengde Kerkweg moeten het ontgelden, zo blijkt uit de ingezonden brieven. "De weg bevindt zich in een 30-zone, maar daar gaan ze ruim overheen", zegt Han Staal, bestuurslid bij de Dorpsraad.

Als laatste noemt hij de twee rotondes bij de viaduct (A7) en het café Stam, waar met name de fietsers in de knel komen. "Daar vinden veel ongelukken plaats. Het is een fietsoversteekplaats aan twee kanten, en dat is voor een rotonde best vreemd. Dit hebben we ook aangekaart, waarna de bebording is aangepast. Toch gaat het regelmatig mis. Laatst nog, toen een meisje wilde oversteken. Gelukkig is ze er goed vanaf gekomen."

Eind november werd nog duidelijk dat de gemeente de twee gevaarlijkste kruispunten in Andijk ging aanpakken. Maar GroenLinks-raadslid Bart Huisman wees ook op de Hoornseweg in Wognum. Ook Staal kan zich daarin vinden. "Daar is geen fietspad of stoep. Iedereen rijdt op dezelfde weg en dat zorgt voor onveilige situaties. Hierover wordt al jaren gesproken. Ik rijd daar met regelmaat: omwonenden laten daar zelfs hun hond uit."

Beruchte Tuinstraat

In Hauwert denken ze er net zo over. De Dorpsraad maakt zich grote zorgen over de veiligheid van fietsers, campinggasten en kinderen op de Tuinstraat. "Er gebeuren regelmatig ongelukken", weet voorzitter Selma Cool. Volgens haar is de goedkoopste én snelste oplossing het verplaatsen van de komborden. Op de plek van voor de gemeentelijke herindeling. "Die hebben er 40 jaar gestaan en opeens waren ze verplaatst. De weg tussen het winkelcentrum en Hauwert is nu een 60-zone geworden, maar de meesten rijden veel harder. Dat is gewoon niet wenselijk en wettelijk gezien kan er ook niet gehandhaafd worden."

Want sinds de komst van het winkelcentrum in Zwaagdijk is het een komen en gaan van duizenden West-Friese bezoekers. "Een deel van hen rijdt over de Tuinstraat. Maar ook kinderen, vakkenvullers en campinggasten maken gebruik van deze weg. Het is een heel donkere weg, zonder fietspad en stoep. Het is wachten op de keer dat het écht goed mis gaat."

Al jaren een heikel punt

Het komt overigens niet volledig uit de lucht vallen. Het is al jaren een heikel punt, weet Cool. Omwonenden pleiten voor een oplossing voor de 'racebaan' voor hun deur. "In april 2021 heeft de gemeenteraad nog een motie aangenomen om die komborden terug te plaatsen. Het kost niets, maar die motie is nog altijd niet uitgevoerd. Apart dat ze al zo lang lopen te touwtrekken."

Om de druk op te voeren en het probleem onder de aandacht te brengen, sloegen de Dorpsraad en basisschool de Vijzel de handen ineen. "Tijdens Sint-Maarten droegen alle kinderen een reflecterend hesje, zodat ze voor het verkeer beter zichtbaar zijn. Het was een goed moment om hiervoor aandacht te vragen." Een ander moment is vanavond, als het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) wordt besproken in de raadscommissie. "Dan zal ik het woord nemen tijdens het inspreekmoment", aldus Cool.