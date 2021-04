Na jarenlange strijd: einde racebaan Tuinstraat in zicht

De snelheid van het verkeer op de Tuinstraat moet zo snel mogelijk omlaag naar 50 kilometer per uur. Daar was de raad van Medemblik het gisteravond unaniem over eens. Al jaren strijden bewoners voor een oplossing voor de 'racebaan' voor hun deur, die met de komst van een winkelcentrum in de buurt steeds drukker is geworden.

Op de Tuinstraat is volgens bewoners niet alleen veel meer verkeer, maar wordt er ook structureel te hard gereden. Daarom willen ze dat de maximum snelheid wordt verlaagd en er betere verlichting, duidelijke fietsstroken en wegversmallingen moet komen. Sinds 2011 is inwoner Bart Groot bezig om de weg veiliger te maken, maar voelde zich van het kastje naar de muur gestuurd tussen de wegbeheerder en de gemeente. De weg is nu verdeeld in delen waar 50 of 60 kilometer per uur gereden mag worden. Alle partijen stemden gisteravond ermee in dat de snelheid op de weg overal omlaag gaat naar 50 kilometer per uur. En de oplossing lijkt eenvoudig: door de plaatsnaamborden van Hauwert en Zwaagdijk-Oost - zoals voorheen ook zo was - terug bij elkaar te plaatsen. Op die manier wordt het ook voor de politie mogelijk om op snelheid te handhaven. Die verplaatsing zou voor 1 juli 2020 moeten gebeuren.

NH Nieuws / Chantal Bos

Maar de Tuinstraat is verdeeld over twee wegbeheerders, en daarmee lijkt de oplossing er niet makkelijker op. De weg gelegen tussen de kruising Hauwert-Tuinstraat en de brug over de Leek is in beheer van Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK), waarvan naar verwachting het beheer halverwege 2023 wordt overgeheveld naar de gemeente Medemblik. Tot die tijd kan de gemeente geen maatregelen treffen aan dat deel van de Tuinstraat, zo staat in een brief van burgemeester Frank Streng aan de dorpsraad Hauwert. Enkel voor de fietsers zullen er 'attentieborden' worden geplaatst, om het autoverkeer te waarschuwen. De borden worden in overleg met de bewoners gemaakt. Verkeersplan Het andere deel van de weg - vanaf de brug over de Leek tot aan het kruispunt Tuinstraat-Zwaakdijk, is wel in beheer bij de gemeente. Op het kruispunt wil de gemeente een 30 kilometerzone en zal er met inwoners een verkeersplan gemaakt worden rondom het winkelcentrum Klaverweide in Zwaagdijk-Oost. Als het verkeersplan klaar is, moet er nog beslist worden over het budget, en dat wordt niet op korte termijn. "Voor dit jaar is er geen budget voor het aanbrengen van wegversmallingen op de Tuinstraat beschikbaar", schrijft burgemeester Streng. Bekijk hier de reportage die NH nieuws eerder maakte. Artikel gaat verder onder de video.

Bewoners zijn 'racebaan' voor de deur beu - NH Nieuws

Niet alleen de aanpak van de Tuinstraat kon op veel steun van de raad rekenen, ook was er veel steun voor het terug laten komen van het zebrapad bij het Emmapark in Medemblik. De raad heeft ermee ingestemd dat de oversteek voor de zomer nog wordt aangepast. Waarom motie voor zoiets? Meerdere raadsleden gaven gisteravond aan dat ze het triest vinden dat voor deze verkeerssituaties moties ingediend moeten worden, om zo iets te kunnen doen aan de verkeersveiligheid in de gemeente. Er werd dan ook opgeroepen om de verkeers- en vervoersplan zo snel mogelijk te actualiseren. Burgemeester Streng liet in een reactie weten te staan voor een verkeersveilige gemeente en bij elke situatie die als onveilig wordt aangemerkt af te wegen wat er moet gebeuren. "We praten met alles en iedereen, om er uit te komen. Soms duurt het wat langer. Er zijn soms duizenden redenen waarom dingen wel kunnen, maar ook duizenden redenen waarom niet."