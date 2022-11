Twee gevaarlijkste kruisingen van Andijk worden aangepakt: maar hoe verder?

Na jaren van klagen en ongelukken worden de twee gevaarlijkste kruispunten in Andijk aangepakt. Het gaat om de kruispunten Gedeputeerde Laanweg-Kadijkweg en Driehuizen-Veenakkers. Tot blijdschap van onder meer Gerrit van Keulen van de Dorpsraad in Andijk.

"Toen we in 2010 zijn gestart met de dorpsraad zijn we gelijk met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (eigenaar van deze weg, red.) in gesprek gegaan", zegt Van Keulen. "Maar altijd was het verhaal dat er geen geld voor was."

Dat geld blijkt er nu wel te zijn. Bij de kruising aan de Gedeputeerde Laanweg komt een rotonde. Op de andere kruising (Driehuizen-Veenakkers) komt een versmalling om de snelheid daar eruit te halen. Kosten: één miljoen euro

Dodelijk ongeluk

In oktober kwam er nog een 17-jarige scooterrijder om het leven. Van Keulen zei toen al: "We blijven net zo lang drammen tot er iets gebeurt." Ondanks dat er nu eindelijk actie komt, is hij wel verbaasd over de timing. "Nooit was er geld en nu vlak voor de overdracht van de gemeenten blijkbaar wel."

Mogelijk kan de investering nog worden teruggebracht tot 400.000 euro. Ook wordt er gekeken naar mogelijke subsidie vanuit de provincie. Het zou er op neerkomen dat zowel het Hoogheemraadschap als de gemeente Medemblik een ton moeten neerleggen.

Hoe verder?

Maar de kruisingen zijn niet de enige gevaarlijke plekken in de gemeente. GroenLinks-raadslid Bart Huisman wijst op de Hoornseweg bij Wognum. "Daar is geen apart fietspad en rijdt iedereen dus op hetzelfde stuk weg. Deze weg is al jaren bekend als onveilig."

Hij is blij met de aanpak de van twee Andijker kruisingen. "Dat is ook vooral te danken aan de enorme inzet van collega-raadslid Piet Mosch van Gemeentebelangen", wil hij benadrukken.

Wie gaat het betalen?

Maar wat Huisman betreft moet de Hoornseweg ook snel worden aangepakt. Alleen valt dat straks volledig op het bordje van de gemeente. Per 1 januari worden alle wegen van het Hoogheemraadschap overgedragen aan de gemeente. Daar krijgt Medemblik ook geld voor, maar dat is alleen voor het onderhoud.

"De afspraak was dat de wegen veilig zouden worden overgedragen. Maar met veilig bedoelt het Hoogheemraadschap: goed onderhouden. En niet dat het per se verkeersveilig is." En aangezien Medemblik niet ruim in het geld zit, ligt daar nog wel een uitdaging.

"Als je al ziet wat twee kruispunten kost, kan je je voorstellen dat het veilig maken van de Hoornseweg wel drie keer zo duur is." Maar ondanks dat blijken er nu toch ontwikkelingen te zijn. Want de gemeente gaat onderzoek doen naar de situatie daar, zo vertelt het GroenLinks-raadslid.