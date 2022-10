Wéér een ongeluk op een kruising in Andijk: "We blijven net zo lang drammen"

En wéér een ernstig ongeluk op één van de kruisingen op de grens tussen Wervershoof en Andijk. Dit keer met fatale afloop. Een 17-jarige scooterrijder uit Grootebroek kwam woensdagavond in aanraking met een auto en overleefde het ongeluk niet. De Dorpsraad Andijk pleit al jaren voor de komst van rotondes. "We blijven net zo lang drammen tot er iets gebeurt."

"Diep triest", zegt Gerrit van Keulen over het ongeval. De Andijker strijdt namens de Dorpsraad Andijk al jaren voor maatregelen bij de verschillende kruispunten in polder Het Grootslag. "De Dorpsraad is in 2010 opgericht, sindsdien is het al een speerpunt. Maar al in de jaren '70 van de vorige eeuw protesteerden Andijkers met spandoeken, omdat ze vonden dat er iets aan de vele ongelukken gedaan moest worden bij, wat zij noemden, het 'dodenkruispunt'. Helaas is er in al die tijd nog niet heel veel gebeurd."

Terwijl de donderdag overwegend grijs is, kleurt Grootebroek gitzwart. Een jongen van 17 jaar uit het dorp, ineens weggerukt uit het leven. De fatale plek - de kruising Driehuizen/Veenakkers, waar Wervershoof overgaat in Andijk - wordt slechts omgeven door twee bedrijven en voelt in de regen nóg killer aan. Auto's razen de volgende ochtend door de polder alsof de tragedie niet heeft plaatsgevonden.

Bij een andere kruising, op de Veilingweg/Haling, is dat gelukt. "Daar is een Z-knik aangebracht. Een soort bocht, waardoor de auto's snelheid moeten minderen. De ongevalcijfers zijn daar teruggelopen naar 0."

De Gedeputeerde Laanweg, Gerrit de Vriesweg, Kadijkenweg en de Veenakkers. Namen van straten die relatief vaak opduiken in combinatie met verkeersongelukken. De kruisingen kenmerken zich door kaarsrechte wegen die op elkaar uitkomen. En daar ligt volgens Van Keulen een deel van het probleem. "Mensen rijden gewoon te hard. We moeten zorgen dat we de snelheid eruit halen."

Van Keulen - zelf invalide geraakt na een ernstig ongeluk - spreekt uit ervaring. "Nog voor de fusie met Medemblik, ben ik in 2009 als waarnemend burgemeester op de plaats geweest waar toen een jongen was verongelukt op de kruising. Iemand van 30 jaar, uit Polen." Ter herinnering staat staat er nog altijd een ijzeren kruis in de walkant op de Kadijkenweg, bij de kruising met de Gedeputeerde Laanweg.

Maar extra belijning, waarschuwingsborden en plateaus is voor Van Keulen nog niet voldoende. "Ik heb er wel eens een tijdje bij staan kijken. Over die drempels knallen ze met 70 of 80 kilometer per uur. Er wordt in veel gevallen niet eens geremd. Het zijn zinloze aanpassingen, zonde van het geld."

Dat én het plaatsen van rotondes bij de verschillende kruisingen heeft de hoogste prioriteit, voor de Dorpsraad. Beheerder van de wegen is nu nog het Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK). In de afgelopen jaren zijn er al maatregelen getroffen. "Alle kruisingen voldoen allemaal aan de gestelde CROW-normen", zegt het Hoogheemraadschap.

Want juist de financiën, of het gebrek eraan, lijkt een structurele oplossing in de weg te staan. "We hebben wel eens met het Hoogheemraadschap gesproken en die zeiden dan: 'ergens anders zijn ook gevaarlijke situaties'. Daar hebben we niets aan. Een grote rotonde kost zo'n kwart miljoen euro, heb ik mij laten vertellen. Maar ik denk ook wel eens, hoe cru het misschien ook is: los van het leed, wat zullen al die ongelukken al niet gekost hebben?"

Per 1 januari wordt gemeente Medemblik eigenaar van de wegen. En dus ook van de kruisingen. Van Keulen hoopt er het beste van. "Het is jammer dat politieke partijen in het verleden niet de gedrevenheid hebben gehad om dit te willen veranderen."

Het Hoogheemraadschap en de gemeente trekken al samen op, onder meer met een haalbaarheidsonderzoek. Van Keulen: "Ik hoop dat er iets verandert en wel zo snel mogelijk. Want we willen zo'n naar bericht niet nog een keer lezen."