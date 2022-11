'Ongewenst kindje' winkelhart Zwaagdijk groot succes, luide roep om extra ontsluiting

Tien jaar na de start van Winkelhart Zwaagdijk blijkt het 'ongewenste kindje van de gemeente Medemblik' - zoals ze zichzelf noemen - een groot succes. Duizenden West-Friese bezoekers weten het winkelcentrum regelmatig te vinden. De sterke toeloop van winkelend publiek zorgt al lange tijd voor een sterke roep om een extra ontsluiting. "We zijn al acht jaar in gesprek."

Zwaagdijk-Oost, het is nu niet de eerste plek die je associeert met een goedgevuld winkelcentrum. Toch draait het Winkelhart Zwaagdijk vanaf het begin, nu 10 jaar geleden, volop.

De verklaring achter het succes van het winkelcentrum is eenduidig. Een breed aanbod aan winkels én voldoende (gratis) parkeergelegenheid. Onder de 13 winkels bevinden zich onder meer een Aldi, Action, Jumbo en Wibra. Maar er is ook een bakker, drogist, schoenenzaak en een opticien. "Het is hier niet groot, maar alles is er", zegt Martin Schouten.

Gratis parkeren

Hij is het gezicht achter de dierenspeciaalzaak, die al vanaf de start tevreden is met de locatie. "Gratis parkeren is een groot voordeel. Ga maar eens in Hoorn parkeren. Dat kost je misschien geen maandsalaris, maar het schiet lekker op." In totaal telt 'Zwaagdijk' 400 parkeerplaatsen.

Niels Entius van het Winkelhart Zwaagdijk kan niet anders dan tevreden terugblikken op de afgelopen tien jaar. "Het was rumoerig, we hebben veel bezoekers gehad en in tien jaar hebben we geen wisseling van winkelier gehad. Dat zijn fijne constateringen."

Meer bereidheid

Om de komst van het winkelcentrum, waar niet iedereen op zat te wachten, was veel te doen. "We zijn altijd het ongewenste kindje van de gemeente Medemblik geweest", zegt Entius. "Nu merken we dat er veel meer bereidheid komt vanuit raadsleden. Omdat ze beseffen: Zwaagdijk is er en zal blijven bestaan."

Die bereidheid is nodig om een grote wens vanuit het winkelcentrum te vervullen. De constante stroom aan auto's bij de entree zorgt voor gevaarlijke situaties op de kruising Tuinstraat-Zwaagdijk. Daarom wordt er al tijden gesproken over een extra ontsluiting, die voor een betere verdeling van de verkeersdrukte moet zorgen. "We zijn al 8 jaar in gesprek en de gemeente hapert daar toch behoorlijk in."