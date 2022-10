Overleden scooterrijder na botsing in Wervershoof komt uit Grootebroek (17)

De scooterrijder die gisteravond verongelukte op de kruising van de Veenakkers met de Driehuizen in Wervershoof is een 17-jarige jongen uit Grootebroek. Hij reed op een bromscooter en droeg een helm.

De politie is nog druk bezig met het onderzoek en zoekt naar getuigen en dashcambeelden om erachter te komen wat er precies is gebeurd.

Bij het ernstige verkeersongeluk was ook een auto betrokken, met daarachter een boottrailer gekoppeld. Die werd bestuurd door een 40-jarige man uit Wervershoof. De bestuurder bleef ongedeerd. Uit een test bleek dat hij geen alcohol of drugs had gebruikt.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

