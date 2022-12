Al meerdere eindejaarsshows in Noord-Holland afgelast door stormachtige weersverwachting

De ongunstige weersverwachting voor oudjaarsnacht heeft ervoor gezorgd dat er al in meedere Noord-Hollandse gemeenten eindejaarsshows zijn afgelast. Zo zijn in Hilversum twee centrale vuurwerkshows geschrapt en gaat in Amsterdam bij de A'dam Toren de vuurwerk- en droneshow niet door.

De temperatuur mag dan wel zacht zijn voor de tijd van het jaar, de overige weersomstandigheden zijn niet ideaal voor het afsteken van vuurwerk of het organiseren van andere eindejaarsshows. Vanavond is er in onze provincie volgens NH Nieuws-weerman Jan Visser namelijk kans op windstoten tot 90 k/m per uur. Ook kan er in de avonduren nog regen vallen.

Hilversum

Zaterdagochtend werd bekend dat de Hilversumse gemeente de twee geplande (kinder)vuurwerkshows had afgelast. Burgemeester Gerhard van der Top is teleurgesteld, maar zegt dat hij geen andere keuze had. "Het risico onder deze slechte weersomstandigheden is helaas te groot. Het is voor alle betrokkenen teleurstellend, niet in de laatste plaats voor de inwoners van Hilversum zelf. Maar veiligheid gaat boven alles", aldus de burgervader.

Amsterdam

De drone- en vuurwerkshow bij de A'dam Toren aan het IJ gaat niet door vanwege de harde wind. De organisatie bekijkt nu of de show op een andere dag kan plaatsvinden. Later vandaag hoopt ze te kunnen vertellen of dat op 1 of 2 januari kan gebeuren.

De organisatie van de licht- en vuurwerkshow op het Museumplein wacht zolang mogelijk met bepalen of de show door kan gaan. Dat is afhankelijk van de windsnelheid. De lichtshow kan in ieder geval doorgaan.