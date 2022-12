Een bubbeltje op zijn kant: Zaanse vinoloog tipt oud en nieuw drank

Het einde van 2022 is nu echt in zicht. Een bewogen jaar met mooie en mindere momenten. We proosten om 00.00 uur om het oude jaar af te sluiten en het nieuwe jaar in te luiden. Traditioneel doen we dat met een lekker bubbeltje. Vinoloog Ed Carper uit Zaandam tipt zijn favoriete mousserende wijn van het moment voor iedere portemonnee. Benieuwd wat volgens vinoloog Ed Carper de beste bubbels zijn van dit moment? Kijk onze video. Tekst gaat verder onder video.

De juiste bubbelwijn kiezen Verslaggever Wiesje Hillen kreeg het moeilijk tijdens het drinken van de wijnen. ''Ik proef wel dat de één wat droger is en de ander misschien een wat hardere bubbel heeft, maar écht heel veel verschil proeven vind ik lastig'', vertelt ze tijdens de proeverij bij Rijkhoff wijnen in Wormerveer. Ed Carper heeft daar een simpele verklaring voor: ''We drinken het gewoon te weinig.'' Om die reden organiseert hij met zijn wijnschool regelmatig proeverijen. ''Champagne koppelen we aan feestelijke gebeurtenissen zoals oud en nieuw en bruiloften, daarom drinken we het maar zelden. Ik zou zeggen open vaker zo'n fles en maak er een lekker feestje van. Dan ga je vanzelf beter het verschil proeven.'' Sowieso raad hij aan om altijd eerst de wijn te proeven voordat je hem aanschaft. Tekst gaat verder onder de foto.

Prosecco De eerste mousserende wijn die Ed heeft uitgekozen bij Rijkhoff wijnen in Wormerveer is de prosecco. Een Italiaanse bubbelwijn traditioneel afkomstig uit Veneto. ''Dit is een lekkere lichte fruitige wijn.'' Volgens hem misschien wel de meest toegankelijke bubbel die hij laat proeven. Een prosecco is doorgaans lager in prijs dan champagne. ''Dat komt doordat de methode om het te maken goedkoper is,'' verklaart Ed. Verslaggever Wiesje Hillen vindt hem niet alleen lekker licht: ''Het is ook wel een leuke binnenkomer met deze fles!''

Crémant de Bourgogne De Crémant uit Frankrijk is de volgende wijn die Ed aanbeveelt. ''Deze wordt eigenlijk op dezelfde manier gemaakt als champagne maar omdat het uit een andere streek komt mag het geen champagne heten.'' Het verschil tussen de prosseco en crémant is erg groot volgens Ed. ''Deze is een stuk minder fruitig en heeft meer brooddeeg tonen.'' De vinoloog geeft aan dat je het ook goed kunt zien aan de kleur, die is bij de crémant een stuk donkerder. De crémant heeft wat meer diepgang dan de prosecco maar is doorgaans een goedkopere optie dan champagne.

Cap Classique De meest betaalbare wijn die Ed heeft uitgekozen is afkomstig uit Zuid-Afrika. ''De druiven en de kosten voor de arbeidskrachten liggen daar veel lager waardoor dit een heel goed betaalbaar alternatief is. Deze wijn is vol in de mond maar minder geurig dan de crémant.'' Met deze optie maakt de vinoloog duidelijk dat goedkoper niet per definitie slechter is. ''Hij heeft veel smaak vind ik, hij heeft ook echt wel die deegsmaken zoals bij crémant maar ligt iets lager in de zuren.''

Champagne Dat de bubbelwijnen zo verschillen in prijs heeft verschillende redenen. ''Champagne is een sterk merk waar mensen ook wat meer voor willen betalen. Daarnaast zijn die druiven duur en is de methode om champagne te maken kostbaarder.'' De champagne die hij nu laat proeven kost honderd euro. Een enorm bedrag, vindt verslaggever Wiesje: ''Ik kan me zomaar voorstellen dat als ik deze champagne krijg, dat ik hem wil bewaren voor een bijzonder moment.'' Een slecht idee volgens Carper. ''Deze kan nog wel wat hebben maar champagne is geen bewaar wijn. Die kan je maximaal een jaar laten liggen.'' Een goede champagne kan je krijgen vanaf ongeveer €28,50.