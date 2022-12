Dierenasiel laat radio hele nacht aan tijdens jaarwisseling: "Maar het blijft een helse dag voor ze"

Bij de jaarwisseling hoort behalve champagne met oliebollen ook nog altijd vuurwerk. Een deel van de mensen vindt dat prachtig, anderen hebben het liever niet, maar voor dieren is oud en nieuw altijd een stressvolle nacht. Bij dierenasiel Haarlemmermeer in Hoofddorp worden tijdens de feestdagen ook dieren opgevangen in het pension. Tijdens oud en nieuw zullen er ongeveer honderd dieren alleen de nacht doorbrengen. In het gebouw gaat 's avonds de radio aan zodat ze de knallen minder goed horen, maar ze kunnen niet voorkomen dat de dieren bang worden.



Oud en nieuw bij dierenasiel Haarlemmermeer - NH Nieuws

Op 31 december is het extra druk in het dierenasiel Haarlemmermeer. Mensen brengen in groten getale hun honden en katten naar het pension tijdens de feestdagen. Dat komt nog bovenop het aantal asieldieren dat er sowieso al zit. "Op dit moment hebben we rond de 15 honden en zo'n 50 katten in het asiel", vertelt locatiebeheerder Rick Braam. Daarnaast brengen mensen hun dieren nog naar het pension, waardoor de teller flink omhoog gaat. "Tijdens de jaarwisseling zitten hier ongeveer honderd huisdieren." Oudjaarsdag In de aanloop naar de jaarwisseling proberen de verzorgers zoveel mogelijk met de dieren te doen zodat ze enigszins vermoeid de nacht in gaan. "Aan het einde van de dag is het een kwestie van de radio aanzetten en dan gaan we weg", vertelt Rick. Dat betekent dat de honderd dieren alleen achterblijven in het asiel. Op veel plekken in het land blijven de dieren zonder verzorgers achter in het asiel. Zo ook in het asiel van Dierenzorg Zaanstreek, daar verblijven tijdens de jaarwisseling zo'n 143 dieren. Wel wordt er door middel van een cameraverbinding een vinger aan de pols gehouden. (Tekst gaat verder onder foto's)

Asiel Haarlemmermeer NH Nieuws | Wiesje Hillen

Asiel Haarlemmermeer NH Nieuws | Wiesje Hillen

Asiel Haarlemmermeer NH Nieuws | Wiesje Hillen

Asiel Haarlemmermeer NH Nieuws | Wiesje Hillen

Dierenwelzijnsorganisaties "Asiels volgen hun eigen beleid. Het is lastig te reageren op deze kwestie", vertelt Jane van Stichting DierenLot. "De meeste asiels liggen in een buitengebied. Ik kan me voorstellen dat asiels in een omgeving waar veel vuurwerk wordt afgestoken een ander beleid hanteren." Ines Kostić van Partij voor de Dieren Noord-Holland is duidelijk over vuurwerk. "Wij willen er vanaf." De politica vindt het belangrijk dat er in de buurt van asiels een vuurwerkverbod geldt. "Helaas is dat nog niet overal het geval. Gemeenten hebben daar zelf de bevoegdheid voor." Dat er niemand aanwezig is in de nacht vindt Kostić niet wenselijk, maar wel begrijpelijk. "Ze hebben in asiels veelal te maken met vrijwilligers. Ik denk dat zij hun uiterste best doen om de dieren te beschermen. Als dat niet kan, ligt dat waarschijnlijk aan capaciteit en geld." Vuurwerkvrije zone De gemeente Haarlemmermeer heeft een aantal vuurwerkvrije zones aangewezen. Helaas valt de omgeving van het asiel er niet onder. "Dat zou wel heel wenselijk zijn", zegt Rick Braam. Dierenzorg Zaanstreek heeft het wat dat betreft beter getroffen. De gemeente Zaanstad schrijft op hun website dat er grote waarde wordt gehecht aan het welzijn van burgers en dieren. Zaanstad heeft daarom dertig vuurwerkvrije zones aangewezen, waaronder het gebied rondom Dierenzorg Zaanstreek.