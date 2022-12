Geen zin in een kater? Zo overleef je oudejaarsavond zonder drank

Een alcoholloze oudejaarsavond? Jacqueline van Lieshout uit Overveen maakt dat dit jaar voor de zevende keer mee. Ze is niet de enige, merkt eigenaar Wim Boekema van alcoholvrije slijterij NIX&NIX. "Meer mensen zijn geïnteresseerd geraakt in een gezondere levenstijl."

Jacqueline van Lieshout - Bart Honingh

Zes jaar geleden stopte de Overveense auteur en coach Jacqueline van Lieshout bij wijze van experiment met het drinken van alcohol. Omdat ze toen plotseling heerlijk sliep en veel meer zin kreeg in sporten, goed eten, en dingen aanpakken, voelde ze zich veel lekkerder en liet ze de drank voorlopig staan. 'Saai' Maar de eerste oudejaarsavond was voor haar 'heel vreemd'. "Ik dacht: mijn god, hoe kom ik die avond door. Met alcohol kon ik met de buren wel tot zes uur doorgaan. Nu was het een crime om op te blijven, en gewoon saai." Althans, dat is wat drinkers zeggen, voegt Van Lieshout toe. "Eigenlijk zijn een heleboel dingen van zichzelf gewoon heel stom", zegt ze. "Maar als je drinkt heb je dat niet zo in de gaten." Tien minuten na middernacht sleepte ze zich van de bank naar de buren, die al flink wat op hadden. "Wat een toestand, iedereen vertelde vier keer hetzelfde verhaal, zoende me duizend keer. Ik dacht alleen maar: ik wil naar bed." Alcoholvrije ochtend Maar toen kwam de ochtend. Van Lieshout: "Wat een feest, niet normaal. Om zeven uur 's ochtends naar buiten, waar natuurlijk niemand was. Je hebt geen kater. Dat plezier van een alcoholvrije ochtend was het grote cadeau. Toen dacht ik: kunnen we het nieuwe jaar niet gewoon 's ochtends op 1 januari vieren?"

"Heel veel mensen willen gewoon gezellig een fijn glaasje drinken, zonder daar de effecten van te voelen" Wim Boekema, alcoholvrije slijterij NIX&NIX

Sindsdien maakt Van Lieshout veel meer werk van een lekker uitgebreid ontbijt op nieuwjaarsdag. De avond van oudjaar speelt ze spelletjes met haar dochter, gaat ze lang dineren of kijkt ze wat op tv. "Dat had ik eerder nooit gedaan, want na een fles Sauvignon ga je niets zitten kijken." Ze weet dat veel mensen ook niet brak zouden willen zijn op 1 januari, maar de sociale druk om te drinken is volgens Van Lieshout vaak te groot. 'Ik krijg daar bergen mails over. 'Ik kan het niet maken naar m'n omgeving, hoe moet ik daarmee omgaan?'"

Drie tips voor sociale drinkdruk Jacqueline van Lieshout is auteur van drie boeken over alcoholvrij leven, waarvan de laatste Wat wil je drinken? 30 dagen zonder alcohol deze maand is uitgekomen. Ook helpt Van Lieshout als coach anderen die (tijdelijk) willen stoppen met drinken. Ze heeft de volgende tips voor mensen die het moeilijk vinden om nee te zeggen in sociale situaties: Houd het klein. Zeg: 'ik drink vandaag niet'. Dan hoef je niet na te denken of je volgende week dan wel gaat drinken, als mensen je dat vragen.

Ga bewust andere dingen doen die je leuk vindt, die niets met alcohol te maken hebben. Maak bijvoorbeeld 12 kleine hapjes waarvoor je steeds naar de keuken moet.

Zeg: 'ik neem zo, eerst even een spaatje'. Dan hoef je de discussie niet aan te gaan en zeggen mensen gewoon 'oké'.

Ook eigenaar van de alcoholvrije slijterij NIX&NIX Wim Boekema merkt dat er meer interesse is in een gezondere leefstijl, en daar hoort ook minder alcohol bij. "Veel mensen willen gewoon gezellig een fijn glaasje drinken, zonder daar de effecten van te voelen", zegt Boekema. "Die hebben een druk leven, drie kinderen, een baan en een sociaal leven. Ze vragen zich af hoe ze minder kunnen drinken zodat ze meer uit hun week kunnen halen." In het voorjaar van 2021 opende Boekema met zijn zakenpartner de eerste winkel en inmiddels zitten er vier vestigingen in Nederland, waaronder in Haarlem en Amsterdam. Bekijk hier onze reportage vorig jaar in de alcoholvrije pop-up slijterij in Heerhugowaard, die vorige maand na een jaar gesloten is.

Alcoholvrij proosten op het nieuwe jaar: "Je mist de alcohol niet eens" - NH Nieuws

Met de alcoholvrije mousserende wijnen uit zijn winkel kunnen mensen toch 'feestelijk een glas omhooghouden en meetoosten'. Ook alcoholloze likeuren, whisky en rum zijn in trek in deze periode van kerstdiners, vertelt Boekema. "Bij mijn eigen kerstdiner van acht volwassenen gingen er vier alcoholvrij. Dat zal niet aan elke tafel zo gaan, maar het is wel zo dat meer mensen bewuster bezig gaan met hoe ze leven." Zo ziet Boekema mensen in zijn winkel verschijnen, die vaak ook al met het oog op 'dry january', komen kijken hoe ze minder kunnen drinken in de januarimaand of daarna. "Mensen komen best kritisch binnen, ze denken: 'alcoholvrije wijn is toch niet te zuipen'", zegt Boekema. "Maar dan zien ze dat het eigenlijk best lekker is."

Goede voornemens: een maand zonder alcohol Het afgelopen jaar hebben 7054 Noord-Hollanders zich via IkPas aangemeld voor een challenge om tijdelijk te stoppen met alcohol drinken. Voor de aankomende 'dry january' zijn al 2218 aanmeldingen binnen en dat loopt snel op, meldt de organisatie. Deelnemers kunnen hun stand bijhouden op een dashboard, op een forum praten met andere mensen, persoonlijke berichtjes sturen naar een coach en ontvangen regelmatig een nieuwsbrief. Volgens Martijn Planken van IkPas ervaren mensen dit laatste als een grote stok achter de deur. "Zodat ze herinnerd worden: hiervoor doe ik het." Volgens Planken maakt zo'n 70% van de mensen die zich aanmelden het traject af. "We weten uit onderzoek dat wanneer je op eigen houtje je goede voornemens probeert uit te voeren, het slagingspercentage 30% is. Het feit alleen al dat je je laat ondersteunen en meedoet met het project, maakt de kans dat je het afmaakt groter."