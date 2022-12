Vuurwerkshows Hilversum afgelast vanwege slechte weersverwachting: "Risico is te groot"

Volgens NH Nieuws-weerman Jan Visser is er in onze provincie vanavond namelijk kans op windstoten tot 90 km per uur, gecombineerd met regen. Vanwege die (mogelijk) stormachtige omstandigheden, besloot de gemeente zaterdagochtend in overleg met de organisatie van de shows tot de afgelasting.

Teleurstelling

De Hilversumse burgemeester Gerhard van der Top is teleurgesteld, maar hij zegt dat hij geen andere keuze had. "Het was natuurlijk geweldig om na twee lange coronajaren weer de traditionele centrale vuurwerkshows te mogen organiseren op het Marktplein om samen met inwoners van Hilversum de jaarwisseling te vieren. Maar het risico onder deze slechte weersomstandigheden is helaas te groot."

Het is een grote domper, aldus de burgervader. "Het is voor alle betrokkenen teleurstellend, niet in de laatste plaats voor de inwoners van Hilversum zelf. Maar veiligheid gaat boven alles." Ook de rest van het oudejaarsprogramma komt te vervallen.