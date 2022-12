Haarlemse Timo (26) start petitie tegen vuurwerkverbod: "Het is een traditie"

Vandaag begint de vuurwerkverkoop en zo staan vanochtend ook Timo la Fleur en zijn vader te popelen om eindelijk weer vuurwerk te kopen. “Het is traditie”, vertelt Timo. Hij is teleurgesteld dat er dit jaar in Haarlem een vuurwerkverbod geldt. “Daarom ben ik een petitie gestart.”

In de winkel aan de Noorder Emmakade in Haarlem loopt het meteen storm. “Ik geloof niet dat al deze klanten Haarlem uitreizen om het af te steken”, vertelt eigenaar André Tertsch.

Hij noemt de regels ‘verwarrend’. “Haarlem heeft het naar buiten gebracht als zijnde een vuurwerkverbod, maar het is een afsteekverbod. Dit houdt in dat mensen vuurwerk mogen kopen en het bij zich mogen hebben, maar ze mogen het niet afsteken”, licht Tertsch toe.

Vader-zoon traditie

Voor twintiger Timo is het knallen tijdens oudejaarsavond het hoogtepunt van het jaar, "en een traditie samen met mijn vader." Het verbod is voor hem dan ook een doorn in het oog, daarom is hij een petitie gestart tegen het afsteekverbod. "Want zo meteen blijft er niks meer over."

Timo waant zich voor dit jaar geen illusie. “De petitie zal dit jaar geen verandering meer brengen, maar ik hoop dat er volgend jaar geen verbod is”, aldus een tevreden Timo met een flinke zak vuurwerk onder zijn arm.