Meerdere vuurwerkshows in Amsterdam met oud en nieuw: op deze plekken kun je kijken

Het zou eigenlijk vorig jaar al moeten gebeuren, maar dit jaar is het dan echt zo ver: op verschillende plekken in de stad kun je met oud en nieuw naar een vuurwerkshow kijken. De grootste is op het Museumplein, maar ook in Nieuw-West en in Noord zijn er shows.

BAAS Amsterdam

Sinds de vorige jaarwisseling geld er een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk in de stad. Om mensen toch een alternatief te bieden, worden er door de gemeente meerdere vuurwerk- en lichtshows in de stad georganiseerd. Die hadden er de vorige jaarwisseling eigenlijk ook moeten zijn, maar door de toen geldende coronamaatregelen gingen ze niet door. Museumplein Dit jaar zijn de shows er dus voor het eerst wél. De grootste staat op het Museumplein. Die Electric Fireworks-show begint om 23.00 uur, het hoogtepunt komt (uiteraard) om 0.00 uur. Om 0.15 uur is de show afgelopen. AT5 nam al een kijkje bij de opbouw. Je kunt trouwens ook gewoon binnenblijven, want de show is live op AT5 te volgen.

A'DAM Toren Voor wie niet kan wachten: de vuurwerkshow bij de A'DAM Toren in Noord begint al om 22.00 uur. De show in Noord is het beste te zien vanaf de kades van het IJ. Ook in de omliggende woonwijken, zoals NDSM, Overhoeks, de Van Der Pekbuurt en IJplein zou het te volgen moeten zijn. Ook dit schouwspel is om 0.15 uur afgelopen.

Tuinen van West Ook diep in Nieuw-West kun je naar een vuurwerkshow kijken. Deze show in Tuinen van West begint om 23.00 uur en is net als alle shows om 0.15 uur afgelopen. Volgens de organisatoren wordt het 'een theatrale viering met vuur en fanfare'. Om rekening te houden met de dieren die in de omgeving wonen, is het vuurwerk hier minder hoog en hard als bij de andere shows. Het gaat vooral om 'draaiend en spuitend vuurwerk op ooghoogte', aldus de organisatie. Alle vuurwerkshows zijn gratis toegankelijk.