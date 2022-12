Zo blijft het niet bij een voornemen, maar ga je in 2023 écht vaker sporten

Nog even en we luiden het nieuwe jaar weer in. Naast oliebollen en champagne komen ook de goede voornemens weer op tafel. Meer sporten en bewegen is al jaren één van de populairste voornemens, maar begin februari zijn die vaak alweer bij het grofvuil gezet. Hoe houden we dat sporten dit jaar wél vol? De Hoornse trainer Ronald Vos heeft de oplossing.

Het is iets over negen uur in de ochtend en er staat een straffe wind. Op de parkeerplaats van het Julianapark in Hoorn wordt het langzaam maar zeker drukker met voornamelijk vrouwen. Dat is niet onlogisch, er staat namelijk een 'ladies only-training' op de planning. Ronald staat klaar om alle deelnemers te ontvangen. Erg veel ruimte voor bijkletsen is er niet, er moet namelijk gewerkt worden.

Volhouden

Als vijfvoudig landskampioen boksen en met jarenlange ervaring als trainer weet Ronald de groep eenvoudig in beweging te krijgen. De moeilijkheidsgraad zit 'm volgens Ronald in het volhouden van je training. Volgens de personal trainer gaat het om het stellen van doelen die haalbaar zijn. Als je deze doelen haalt, motiveert dat weer om door te gaan. "Discipline is ook belangrijk. Die ontwikkel je vanzelf als je iets leuk vindt", aldus Ronald.