Oliebollen kopen in de drive-through: bij bakker Goemans in Heemskerk kan het

De bakker verwacht vandaag meer dan tienduizend oliebollen te verkopen. Daar draagt de verkoop via de drive-through behoorlijk aan bij. De bollen, beignets en flappen beginnen wel een kostbaar goed te worden. "We zijn wel iets omhoog gegaan met de prijzen. We hebben geprobeerd om het te beperken tot het noodzakelijke, maar we willen geen concessies doen op onze grondstoffen."

Goemans vertelt wat zijn oliebollen zo lekker maakt. "Het begint met de beste grondstoffen in huis halen. We hebben eigen receptuur, we maken de oliebollen niet uit een standaard zakje. Het belangrijkste is dat we het vers maken: We bakken vanaf 2 uur 's nachts en dan de hele dag door."

Een man komt toevallig langs de drive-through en slaat zijn oliebollen in. "We kwamen net terug van met de hond wandelen en zagen dat bord staan en ik dacht: ik rijd meteen even langs. Goed hoor!"

De oliebollenafhaalstraat is de hele dag nog open aan de Strengweg 1 in Heemskerk.