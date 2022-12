Vuurwerk- en droneshow bij A'dam Toren gaat niet door vanwege harde wind

De nieuwjaarsviering bij de A'dam Toren aan het IJ kan niet doorgaan vanwege de harde wind die tijdens de nieuwjaarswisseling door de stad heen raast. De organisatie is aan het kijken of de vuurwerk- en droneshow op een andere dag wel gehouden kan worden. Dat laat de organisatie weten aan AT5.

Later op de dag hoopt de organisatie te kunnen vertellen of de show op 1 of 2 januari wel 'gewoon' door kan gaan, dat wordt nu nog besproken.

Volgens WeerOnline is er de gehele avond een zuidwestenwind met windkracht 6. Deze neemt pas vanaf een uur of drie in de nacht geleidelijk af. Er wordt ook regen verwacht vanavond. Onduidelijk is vooralsnog of het droog is om middernacht. Wel kan de meteoroloog melden dat de kans groter is dat het droog is dan dat het regent, maar "het blijft het weer".

Floradorp en Museumplein

Of het traditionele vreugdevuur in Floradorp door kan gaan, is ook nog even afwachten. Vanaf windkracht 6 mag de stapel niet worden aangestoken. Patrick van Bronswijk, al jaren organisator van het vreugdevuur, laat weten dat zij windkracht 4 verwachten in Floradorp vanavond. Als het inderdaad windkracht 6 is rond middernacht, dan gaat de organisatie kijken of het op een eerder moment op de avond aan kan worden gestoken.

De organisatie van de licht- en vuurwerkshow op het Museumplein wacht zo lang mogelijk met het eventueel niet door laten gaan van de vuurwerkshow. Bij een snelheid van 9 meter per seconde, dat is windkracht 5, mag er geen vuurwerk worden afgestoken. Zij meten de windsnelheid gedurende de avond op het Museumplein. De lichtshow kan in ieder geval doorgaan.