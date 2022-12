Er liggen nog miljoenen klaar voor energietoeslag, nog twee weken om aan te vragen

Wie nog geen energietoeslag heeft aangevraagd heeft nog twee weken de tijd om dat te doen. Alleen al in Zaandam en Purmerend ligt er nog voor drie miljoen euro klaar die nog niet is opgevraagd door mensen die daar wel recht op kunnen hebben. De toeslag is bedoeld voor inwoners die net even meer dan het minimum inkomen verdienen en kan gratis aangevraagd worden bij de gemeente.

Adobe Stock

Afhankelijk van het inkomen en in waar je woont kan de gemeente tussen de 700 en 1.300 euro uitkeren om te helpen met de stijgende energiekosten. 1 januari stopt bij veel gemeenten de aanvraagtermijn voor 2022. Alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland samen hebben voor 18.6 miljoen euro uitgegeven aan huishoudens die deze winter de kachel wat meer kunnen laten branden. Om alle aanvragen te verwerken hebben de gemeenten zelf ongeveer 1,3 miljoen euro aan kosten gemaakt. Zaanstad In Zaanstad ligt het meeste geld te wachten op mensen die dat goed zouden kunnen gebruiken. Ongeveer twee miljoen euro ligt nog op de plank voor bijna 4.000 huishoudens en 785 studenten die nog niets hebben aangevraagd. Zaanstad verwacht dat er veel geld blijft liggen.

"De ervaring leert dat een bereik van dergelijke regelingen van 80% gebruikelijk is. Daarom hebben we per 17 augustus de doelgroep voor energietoeslag uitgebreid", laat de gemeente weten. Zaanstad heeft de inkomensgrens voor de toeslag verhoogd naar 140% van de bijstandsnorm. Daarom loont het vaak om toch te kijken of inwoners recht hebben op het extra geld.

Purmerend Purmerend schat dat er nog een miljoen euro ligt te wachten om uitgedeeld te worden. Het geld is bestemd voor mensen die nog geen aanvraag hebben gedaan of voor aanvragen die nog verwerkt moeten worden.

"Is de draagkracht hoger dan € 1.300 euro, dan bestaat er geen recht op energietoeslag" Gemeente Purmerend

In Purmerend ligt de inkomensgrens op 120% boven het minimum inkomen, pas dan kan je aanspraak maken op de energietoeslag. Volgens de gemeente zijn er maximaal vierhonderd huishoudens die dat nog niet gedaan hebben. Ook inwoners die meer dan de 120% verdienen kunnen een aanvraag indienen, maar worden getoetst via een wat ingewikkelder systeem. Er wordt dan een draagkrachtberekening gemaakt. Is de draagkracht hoger dan 1.300 euro dan is er geen recht op energietoeslag. Is er sprake van draagkracht tot 1.299 euro, dan ontvangt men een gedeeltelijke energietoeslag.

Edam-Volendam In de gemeente Edam-Volendam weten ze wel waar het geld te halen valt. Daar zijn 1.055 aanvragen gedaan waar de gemeente er maar 1.000 verwachte. In totaal werden er zelfs 1.200 aanvragen gedaan, maar daar zaten ook dubbele tussen. De gemeente heeft voor 1.368.000 euro uitgekeerd aan mensen die daar om vroegen en aan huishoudens die daar automatisch recht op hadden. In Waterland en Landsmeer zijn de meeste bewoners wel bereikt, denken die gemeenten. De twee hebben samen voor een miljoen euro uitgekeerd. Al het uitgedeelde geld hoeven inwoners niet meer terug te betalen. Toch zijn er mensen die de toeslag niet vertrouwen blijkt uit een rondgang op de markt in Landsmeer.

Oostzaan en Wormerland kunnen niet goed inschatten hoeveel huishoudens er nog aanspraak kunnen maken op het geld. Extra tegemoetkoming Naast al het geld wat het Rijk via de gemeenten beschikbaar stelt is er bijna overal wel de mogelijkheid om je huis te laten verduurzamen via zogenaamde energiecoaches. Ook geven gemeenten cadeaubonnen weg voor energiebesparende maatregelen. In Zaanstad kunnen mensen de Fixbrigade over de vloer laten komen. In deze video zie je wat de Fixbrigade in Zaandam in je huis kan doen. Artikel loopt door onder video

Topdrukte bij Fixbrigade - NH Nieuws

31 januari is de laatste dag dat mensen kans kunnen maken op het extra geld voor dit jaar. In 2023 is er weer een nieuwe energietoeslag toegezegd voor mensen met een laag inkomen.