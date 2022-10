Dirk Jan krijgt geld terug op energierekening: veel geïnvesteerd, nu spekkoper

Ze werden door sommigen voor gek verklaard zes jaar geleden, maar inmiddels mogen Dirk Jan van ‘t Veer en zijn vrouw Cecile Lammes zich in de handen wrijven. Ze maakten hun pas gekochte huis in Middenbeemster helemaal duurzaam met goede isolatie, een warmtepomp en liefst 26 zonnepanelen. Inmiddels betalen ze niet meer voor hun energierekening: ze krijgen geld terug.

Dirk Jan krijgt met duurzaam huis geld terug op energierekening - NH Nieuws

"We hebben ons huis nul-op-de-meter gemaakt, zoals dat heet", vertelt Dirk Jan. De zonnepanelen en de warmtepomp wekken zelf alle energie op die zijn huis nodig heeft. Samen met zijn vrouw Cecile investeerde hij destijds 30.000 tot 35.000 euro in het duurzaam maken van hun woning. Natuurlijk om uiteindelijk de energiekosten naar beneden te brengen, maar vooral omdat ze het een goed idee vonden om de woning te verduurzamen. Tegenvaller Met het verder realiseren van de duurzaamheidsplannen kregen Cecile en Dirk Jan vijf jaar geleden wel een tegenvaller te verwerken. Ze hadden enkele panelen verticaal aan hun huis opgehangen, maar dat stuitte op weerstand in de buurt. Tekst loopt door onder de reportage van NH Nieuws van vijf jaar terug.

Cecile mag geen zonnepanelen aan haar gevel hangen: 'Regels zijn regels' - NH Nieuws

Voor Dirk Jan klinkt het verduurzamen heel logisch: hij is energietransitieadviseur bij de provincie Zuid-Holland. Tegelijkertijd beseft hij dat niet iedereen evenveel kennis van deze zaken heeft, 'of dat geld zomaar even heeft liggen'. "Maar als ik vrienden hoor die nu van 300 naar 1.300 euro gaan per maand, dan denk ik: waar zou je dat geld vandaan moeten halen. Die situatie hebben wij niet, wij zitten echt op nul. We konden het toen niet voorspellen, maar nu zijn we natuurlijk spekkoper." Inmiddels is er een prijsplafond voor energie ingesteld door het kabinet, maar alsnog zullen de meeste energierekeningen hoger uitvallen dan ervoor.

Tips Dirk Jan heeft vijf tips voor mensen die zelf nog wel kampen met een hoge energierekening en denken aan het duurzamer maken van hun huis. 1. Begin met isoleren;

2. Je kunt faseren, doe zo nu en dan wat. Het hoeft niet allemaal tegelijk;

3. Als je goede isolatie hebt, kan je de CV-ketel op een lagere temperatuur doen;

4. Daarna zou je kunnen denken aan een warmtepompsysteem, je moet goed uit (laten) zoeken of dat mogelijk is in je woning;

5. Wat je niet hoeft te stoken dat helpt. Wij zitten meestal rond de 18 graden, sommige mensen vinden dat een beetje te gek. Maar als je van 20 naar 19 gaat helpt dat ook. Het is wennen, maar het helpt.

Dirk Jan: "Wat wij doen gaat goed zolang niet iedereen in de buurt het tegelijk doet. Dat zou Liander niet leuk vinden. Wij hebben namelijk best veel zonnepanelen. Het past ook niet allemaal op één dak. We hebben ze uiteindelijk op zowel ons 'oostdak' als ons 'westdak' neergelegd. Toendertijd zei men: 'Dat betekent wel minder rendement'. Maar uiteindelijk is het goed: je spreidt de hoeveelheid energie die je naar buiten 'gooit'. We proberen ons gedrag ook aan te passen: wassen proberen we te doen als de zon schijnt. Ons maakt dat niet zoveel uit, maar dat scheelt wel in hoeverre je het net buiten belast."