Stadsverwarming Purmerend ziet af van de bouw van een tweede biomassacentrale

Door stijgingen in de verwachte investeringskosten van de installatie ziet Stadsverwarming Purmerend (SVP) af van de bouw van een tweede biomassacentrale. De bouw zou naar verwachting starten in 2023, maar dat gaat dus niet door.

Door corona, de energiecrisis en inflatie zijn de investeringskosten voor het bouwen van een tweede warmtecentrale fors gestegen. Zo fors, dat de bouw niet meer houdbaar is.

In 2020 is, op basis van cijfers van dat moment, besloten tot de bouw van een tweede BioWarmteCentrale als duurzame bron voor de warmtelevering in Purmerend. De bouw zou naar verwachting starten in 2023.

Effect op klanten

Dat SVP afziet van de bouw van de centrale heeft volgens de organisatie geen impact op hun klanten.

"Met de optimalisatie van de bestaande centrale en het warmtenet, en met de mogelijkheid om andere duurzame bronnen toe te voegen is de leveringszekerheid goed geborgd en kunnen de komende jaren nieuwe gebouwen en bestaande woningen in gasvrij-wijken worden aangesloten", schrijft Stadsverwarming Purmerend.

Hernieuwbare energie

Nog niet zo lang geleden werd er lovend gesproken over biomassa als duurzame energiebron. Omdat er producten worden verstookt die weer aangroeien is het een hernieuwbare bron. De CO2 die bij de verbranding van houtsnippers wordt uitgestoten, wordt door de huidige bomen (toekomstige houtsnippers) opgenomen, zo was de gedachte.

De afgelopen jaren is biomassa steeds meer onder vuur komen te liggen, vooral omdat er meer CO2 bij vrijkomt dan aanvankelijk gedacht. Eerder deze week adviseerde de SER het kabinet zelfs om bestaande subsidieregelingen voor biomassacentrales daarom af te bouwen en in andere duurzame energiebronnen te investeren.