Recht op energietoeslag? Hangt ervan af waar je woont

De inkomensgrens die bepaalt of een huishouden in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag van 1.300 euro, verschilt in Noord-Holland per gemeente. Zo krijgt een gepensioneerd echtpaar met een gezamenlijk inkomen van 2.000 euro in Landsmeer geen toeslag, maar in Bloemendaal wel.

Adobe Stock

Noord-Hollandse gemeenten zien de aanvragen voor de energietoeslag binnenstromen. 50.687 Noord-Hollandse huishoudens hebben al een aanvraag voor de toeslag ingediend. Zeker de helft (25.366) hiervan is toegekend, rekende NH Nieuws uit. Dat blijkt uit cijfers van verschillende gemeenten.

Wie krijgt de toeslag? Huishoudens met een laag inkomen hebben dit jaar recht op een eenmalige toeslag van 1.300 euro. Dat geld komt uit de rijkskas − eerst 800 euro afgelopen voorjaar en in juli werd het bedrag verhoogd met nog eens 500 euro − en is verdeeld onder alle gemeenten. Voor de toekenning heeft de landelijke overheid een richtlijn gegeven: Mensen met bijstand hebben het bedrag van 1.300 euro automatisch op hun rekening ontvangen. Je hebt ook recht op de toeslag als je tot 120 procent van het sociaal minimum inkomen verdient. In dit geval moet je de toeslag zelf aanvragen bij je eigen gemeente, die bepaalt of je wel of niet in aanmerking komt.

Hoeveel je maximaal mag verdienen om recht te hebben op de toeslag, oftewel hoe 'arm' je moet zijn, hangt dus ook af van waar je woont. Veel gemeenten kiezen ervoor de landelijk bepaalde 120 procent van het sociaal minimum te hanteren, maar er zijn ook gemeenten die werken met een norm van 130 of 110 procent. Dat betekent dat mensen met hetzelfde inkomen in de ene gemeente wel, en in de andere geen aanspraak kunnen maken. Tekst gaat verder.

Zijn jij en je partner bijvoorbeeld met pensioen en verdienen jullie 2.000 euro per maand? Dan heb je in Landsmeer geen recht op de toeslag. Maar zouden jullie dertig kilometer verderop in het rijke Bloemendaal wonen, dan vallen jullie daar wel binnen de norm. Ben je een alleenstaande twintiger? Dan mag voor een aanvraag in Haarlem maximaal 1.310 euro verdienen, maar diezelfde twintiger zou met dat salaris in Waterland niets krijgen, daar geldt namelijk maximum van 1.244 euro. Eigen duit in het zakje Haarlem, Heemstede en Bloemendaal zijn gemeenten die de regels wat hebben opgerekt. Haarlem heeft zelf 2,4 miljoen extra bijgelegd bovenop de bijna 14 miljoen die het Rijk de gemeente toebedeelde. Dat betekent dat 1.840 extra huishoudens in Haarlem de toeslag konden krijgen. Tekst gaat verder.

Hoe komt het dat de gemeente Amsterdam eerst mensen moet controleren voor #energietoeslag wegens de #energierekening , terwijl de gemeente den haag eerst overmaakt en dan pas controleert, @FemkeHalsemaa ? — Marcel Ozymantra (@ozymantra) September 26, 2022

In Amsterdam moest er juist zo streng beoordeeld worden dat er niet alleen naar het inkomen werd gekeken, maar ook naar het bedrag op de bankrekening. Wie daar meer dan 6.295 euro (voor gezinnen 12.590 euro) op had staan, kreeg niets. 'Beleidsvrijheid' Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zit er inderdaad enige 'beleidsvrijheid' in de uitvoering van de toeslag. Het ministerie erkent de daardoor ontstane verschillen, en heeft in september extra budget beschikbaar gesteld. Dat zou ervoor moeten zorgen dat de energietoeslag zoveel mogelijk gelijkwaardig wordt uitgekeerd, aldus een woordvoerder.

Quote "Mensen durven het niet aan te vragen vanwege de toeslagenaffaire" Heidi Bouhlel, SP Landsmeer

Toeslagenfobie? Het feit dat lang niet alle rechthebbende Noord-Hollanders toeslag hebben aangevraagd, kan met onwetendheid te maken hebben, maar ook met wantrouwen en angst. Dat blijkt uit een vragenrondje op een braderie in Landsmeer. Verschillende bezoekers die weinig te besteden hebben, denken dat ze met hun inkomen toch geen aanspraak kunnen maken. Een van hen vreest dat de toeslag vroeg of laat, net als de coronabijstand, moet worden terugbetaald. "Ik ga dat niet aanvragen, want ik heb geen zin in toestanden met de mensen die aan de macht staan. Dan maar in de kou zitten." Heidi Bouhlel van de SP Landsmeer ervaart dat wantrouwen ook. "Mensen durven het niet aan te vragen vanwege de toeslagenaffaire. Ze zijn bang dat ze het terug moeten betalen of dat er boetes komen."

Leefvorm Maximaal maandinkomen inclusief vakantiegeld Alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.322,18 Gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.992,43 Alleenstaand en gepensioneerd € 1.470,80