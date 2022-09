Duizenden West-Friezen laten 1.300 euro aan energietoeslag nog liggen

In Hoorn en de SED-gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) hadden 6.127 huishoudens recht op een energietoeslag. Daarvan hebben 4.821 een aanvraag ingediend, Medemblik had geen zicht op het aantal rechthebbenden.

In totaal hebben 6.433 huishoudens - inclusief Medemblik - sinds juli bij de verschillende West-Friese gemeenten een aanvraag voor de toeslag ingediend. Meer dan een driekwart hiervan (5.607) is al toegekend, zo blijkt uit een rondvraag van NH Nieuws onder de zeven West-Friese gemeenten. Dit aantal kan nog oplopen, omdat sommige gemeenten als Opmeer en Koggenland niet in staat waren om te reageren op vragen.

Vanwege de hoge energieprijzen dreigen veel huishoudens met een laag inkomen in de problemen te komen, voornamelijk met een variabel contract. Om de hoge kosten te drukken, stelde het kabinet 800 euro beschikbaar. Vanaf 7 juli kwam daar nog 500 euro bovenop, zodat er in totaal 1.300 euro beschikbaar is aan energietoeslag.

Op je rekening

Huishoudens met een bijstand hebben het bedrag van 1.300 euro automatisch op hun rekening ontvangen. Ook wanneer je tot 120 procent van het sociaal minimum inkomen verdient, heb je recht op de toeslag.

In dit geval moet je de toeslag zelf aanvragen bij je eigen gemeente, die bepaalt of je wel of niet in aanmerking komt.