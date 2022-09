Aanvragen energietoeslag blijkt abracadabra voor Landsmeerders: wantrouwen en onbegrip

Het aanvragen van een toeslag als compensatie voor de hogere energiekosten is voor veel mensen nog erg onduidelijk. Dat blijkt uit een rondgang op de braderie in Landsmeer. Mensen weten soms niet wat het is, of ze er recht op hebben of ze vertrouwen het niet. Heidi Bouhlel van de SP probeert mensen in het dorp uit te leggen dat ze mogelijk recht hebben op het gratis geld.

"Ik ga dat niet aanvragen, want ik heb geen zin in die toestanden met de mensen die aan de macht staan. Dan maar in de kou zitten", vertelt een man op de braderie. "Ik hoor het wel op het nieuws, maar dan ben ik het de volgende dag weer vergeten", zegt een tweede. "Ik heb 1.400 euro in de maand te besteden, dus ik denk niet dat ik er recht op heb", denkt een derde. Het is duidelijk dat een hoop mensen de toeslag niet vertrouwen of zelfs maar weten wat het precies inhoudt.

Informatie over energietoeslagen

Heidi Bouhlel van de SP merkt dat ook. "Mensen durven het niet aan te vragen vanwege de toeslagenaffaire. Ze zijn bang dat ze het terug moeten betalen of dat er boetes op komen", zegt Bouhlel. Volgens de politica probeert de gemeente en het rijk het wel duidelijk te maken, maar wordt er onvoldoende uitgelegd hoe mensen het geld aanvragen.

Om die reden deelt ze vandaag aanvraagformulieren uit aan zoveel mogelijk bezoekers van de braderie. En vertelt ze hen waar ze recht op hebben. "Mensen denken ook dat het te maken heeft met hun energierekening of hebben er nog nooit van gehoord."

Tegemoetkoming voor hogere energiekosten

De energietoeslag is in het leven geroepen om huishoudens tegemoet te komen voor de gestegen energiekosten. Gemeenten keren automatisch 800 euro uit aan mensen die in de bijstand zitten. Maar ook huishoudens die dat niet zien zitten, kunnen aanspraak maken op de regeling. In Landsmeer zit die grens tussen de 1.244 en 1.971 euro per maand, afhankelijk van het huishouden.