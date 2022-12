Natuurlijke vijanden van rivierkreeft en woelrat moeten natuur Oosterdel gaan redden

Natuurgebied Oosterdel in Langedijk wordt al langer geteisterd door rivierkreeften en woelratten. De beestjes beschadigen de eilandoevers. De hoop is nu gevestigd op hun natuurlijke vijanden, als de snoek, blauwe reiger en de fuut. Het gebied wordt extra aantrekkelijk gemaakt voor deze dieren, zodat zij de rivierkreeften en woelratten gaan verjagen.

Bij het plan om het natuurgebied te redden zijn allerlei partijen betrokken, waaronder gemeente Dijk en Waard, Staatsbosbeheer, Stichting Veldzorg, Museum BroekerVeiling en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het doel is het gebied klaar te maken voor de toekomst. De cultuurhistorische waarden van het Oosterdel dreigen volgens de gemeente anders verloren te gaan.

Het gebied van 80 hectare is het laatste stukje dat overgebleven is van het 'Rijk der Duizend Eilanden'. Het is uniek door de vele eilandjes, in totaal meer dan tweehonderd.

Lange tijd werd gedacht dat vooral de Amerikaanse rivierkreeft de oevers vernielde. Samen met experts trokken studenten van InHolland op onderzoek uit. Toen werd duidelijk dat de grootste schade niet alleen werd veroorzaakt door de rivierkreeft, maar ook door de woelrat.

Een paar maanden later bracht het onderzoek nog een nieuwe oorzaak boven water: golven door voorbij scheurende bootjes spelen ook een grote rol in de afkalving van de eilandjes. Inmiddels is al zeker zo'n 15 kilometer aan oever verdwenen.

De betrokken partijen gaan nu samenwerken voor het behoud van de cultuurhistorische tuinbouwakkers op deze eilandjes. Ook de natuur moet worden hersteld en de waterkwaliteit moet beter. Daarvoor wordt ook een adviesbureau ingeschakeld.

Door verbetering van de waterkwaliteit ontstaat er meer biodiversiteit en keren dieren als de snoek, blauwe reiger en fuut weer terug naar het gebied. En die dieren zijn dan weer de natuurlijke vijand van de Amerikaanse rivierkreeft en de woelrat.

Natuur en recreatie

Ongeveer 30 procent van de eilandoevers is inmiddels beschadigd door oeverafkalving, zegt wethouder Nils Langedijk. "Het Oosterdelgebied is het groene hart van onze gemeente en is daarmee een belangrijke, maar kwetsbare, cultuurhistorische drager. Voor het behoud van deze unieke parel is een balans tussen natuur, cultuurhistorie en recreatie essentieel."

Tekst gaat door.