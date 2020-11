Rivierkreeft onschuldig, woelrat blijkt allesvernielende schurk van Oosterdel

LANGEDIJK - Lange tijd werd de Amerikaanse rivierkreeft gezien als de oever-ellende in Langedijk, maar na grondig onderzoek blijkt de woelrat de veroorzaker te zijn. Een woelrat-vangwedstrijd zit er voor de Langedijkers echter niet in. "We mogen niet jagen op een beschermde diersoort."

Studenten van InHolland zijn al langer bezig met een onderzoek naar het herstel en de bescherming van het Rijk der Duizend Eilanden. Samen met experts trokken de studenten het gebied in. Toen werd duidelijk dat niet de rivierkreeft, maar de woelrat verantwoordelijk is voor de afkalvende oevers.

Nestkaper

"De knobbelkreeft is geen graver, maar maakt gebruik van holletjes van anderen. Dat was bij ons nog niet bekend. De grootste schade lijkt door woelratten te komen", vertelt Gerrit Arkesteijn, voorzitter van Stichting Veldzorg tegen NH Nieuws.

Toch valt de woelrat niet alle blaam te verwijten. Tijdens het onderzoek werd ook de rode Amerikaanse rivierkreeft in de Langedijkse wateren gespot. "Die graaft wel als een mol in de kanten. Deze kreeften zijn veel agressiever dan de knobbelkreeft. Verwacht wordt dat de rode kreeften de oevers in korte tijd zullen overmeesteren. "We verwachten dat die beesten binnen drie jaar dominant zijn."

Beschermde diersoort

Een oplossing voor het probleem lijkt nog ver weg: "We mogen niet jagen op de woelrat omdat het een beschermde diersoort is. De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard hebben geld beschikbaar gesteld, om te onderzoeken hoe we de oevers kunnen beschermen."

Volgende week zullen studenten van InHolland een viertal proeven voorstellen. Daar gaan we dan mee experimenteren. Dat is een kwestie van jaren, en dan kijken we welke proef het beste werkt en financieel voordelig is, dat we dan vervolgens breder zullen uitrollen.

Palingtrek

Zijn die duizenden knobbelkreeften dan voor niets de pan ingegaan? "Absoluut niet", zegt Peter Wouda van Stichting Veldzorg. "Het kreeftenprobleem moet nog steeds worden aangepakt. Ze vreten alles op, van kikkers en salamanders tot planten, er blijft niets meer over." Per december is de palingtrek voorbij, en mag er weer gevist worden op de schaaldieren.