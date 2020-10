'Te laat handelen' en palingtrek maken onbegonnen strijd van gevecht tegen rivierkreeften

LANGEDIJK - De overlast van uitheemse rivierkreeften loopt de spuigaten uit. Niet alleen in Langedijk, maar in heel het land duiken de 'kleine huftertjes' op. Ze worden met name gespot in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. In Langedijk werd een viswedstrijd en weggeefactie georganiseerd, maar de gemeente kreeg de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) op haar dak. Nu de jaarlijkse palingtrek is begonnen, lijkt het gevecht tegen de exoot een onbegonnen strijd.

Onderzoekers stellen dat er in Nederland inmiddels miljarden van rondzwemmen. "Eigenlijk is het al vrij laat voor actie", zegt Ivo Roessink (Wagen Universiteit) tegen NOS. Al jaren doet hij onderzoek naar de opmars van uitheemse rivierkreeften in Nederland.

Volgens hem begon het ooit met een klein aantal exotische zwemmertjes, die destijds geen natuurlijke vijanden hadden. Ze hebben zich daarom in een konijnentempo kunnen voortplanten. In nesten van Amerikaanse rivierkreeften kunnen tot wel duizend eitjes worden gelegd. "Maar wie tien jaar geleden had geroepen dat het een probleem zou worden, werd niet gehoord. Nu is er wel aandacht voor, maar er is al heel veel schade aangericht."

Landelijke taskforce

De veroorzaakte overlast was in september voor veel gemeenten reden een plan van aanpak te eisen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Een landelijke taskforce voor de bestrijding van de rivierkreeft lijkt er te gaan komen. Een motie met die strekking kreeg ruimschoots de steun van de gemeenten in het hele land, tijdens een vergadering gisteren van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De motie was een initiatief van Langedijk en Heerhugowaard.

"We hebben er gewoon met z'n allen mee te maken", vertelde de Langedijkse wethouder Ad Jongenelen na afloop van de vergadering tegen NH Nieuws. "Onze motie is met bijna 100 procent aangenomen, om precies te zijn: 97,88 procent. Dat zegt wel wat over hoe het leeft in andere gemeenten."

Oeverbescherming

In Langedijk is de hoop momenteel gevestigd op vijf studenten van hogeschool Inholland, die onderzoek doen naar hoe Langedijk de eilanden en oevers kan beschermen. Gerrit Arkesteijn is bij dat onderzoek betrokken. "In november staat er een meeting gepland en zullen we de eerste bevindingen delen", laat hij weten aan NH Nieuws.

De beesten zorgen vooral voor grote schade aan waterkeringen. "Overal waar de ondergrond zacht is graven ze gaten", aldus Jongenelen. "Het is een invasieve exoot, die maar lastig te bestrijden is. De oevers van de eilandjes in het Oosterdel hier vallen stuk voor stuk ten prooi. Maar je leest ook de berichten over de ingestorte kademuren in Amsterdam. Ook daar wordt een link gelegd met de kreeften."