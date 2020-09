Rivierkreeftenmotie massaal gesteund: "Heel Nederland kampt met probleem"

LANGEDIJK - Een landelijke taskforce voor de bestrijding van de rivierkreeft lijkt er te gaan komen. Een motie met die strekking kreeg ruimschoots de steun van de gemeenten in het hele land, tijdens een vergadering gisteren van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De motie is een initiatief van Langedijk en Heerhugowaard.

"We hebben er gewoon met z'n allen mee te maken", stelt de Langedijker wethouder Ad Jongenelen na afloop van de vergadering tegen NH Nieuws. "Onze motie is met bijna 100 procent aangenomen, om precies te zijn: 97,88 procent. Dat zegt wel wat over hoe het leeft in andere gemeenten."

De Amerikaanse rivierkreeft, een soort die niet in Nederland thuishoort, komt in steeds meer gemeenten voor. In Langedijk is het een ware plaag. Maar ook gemeenten in 't Gooi, West-Friesland en de Haarlemmermeer worden geteisterd door de 'kleine huftertjes'.

De beesten zorgen vooral voor grote schade aan waterkeringen. "Overal waar de ondergrond zacht is graven ze gaten", legt Jongenelen uit. "Het is een invasieve exoot, die maar lastig te bestrijden is. De oevers van de eilandjes in het Oosterdel hier vallen stuk voor stuk ten prooi."

"Maar je leest ook de berichten over de ingestorte kademuren in Amsterdam. Ook daar wordt een link gelegd met de kreeften." Het bestrijden van de plaag blijkt lastig. Bevissen is een optie die afgelopen zomer in Langedijk werd geprobeerd via een viswedstrijd voor de jeugd.

"Maar die vissertjes zijn niet opgewassen tegen de voortplantingsdrang van die kreeften. Er moet een structurele oplossing komen en daar is die motie voor een taskforce voor bedoeld. We willen daarmee als Nederlandse gemeenten bij het ministerie van LNV aankaarten dat die er moet komen. Tot op heden gaf het ministerie niet thuis."