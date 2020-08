Mick vangt eigenhandig 1150 kreeften en wint daarmee Langedijkse viswedstrijd

LANGEDIJK - Mick Kraakman is de winnaar van de Langedijkse viswedstrijd. De jongen -rechts op de foto- ving eigenhandig maarliefst 1150 rivierkreeften.

Amerikaanse rivierkreeften rukken langzaam op en zeker in Langedijk veroorzaken ze veel schade aan de natuur. Het beestje vreet sloten kaal waardoor naast planten ook andere dieren verdwijnen. De gemeente had de vissende jeugd in het dorp daarom de eervolle taak gegeven om de populatie terug te dringen.

Na de vangst dienen de kreeften levend te worden ingeleverd bij Stichting Veldzorg. "Begin oktober nodigen we alle winnaars uit en worden de prijzen uitgereikt. De hoofdprijs is een keuze uit een spelcomputer of een elektrische buitenboordmotor", vertelde wethouder Ad Jongenelen eerder aan NH Nieuws.

Delicatesse

Naast Mick ving een team bestaande uit Lasse, Gijs, Gert Jan, Dave, Stijn, Ruben en Damian 1814 glibberige exemplaren. In totaal werden er 6810 kreeftjes gevangen. Ze worden weggegeven aan de horeca die ze maar wat graag zien komen. Naast een plaag, zijn de dieren namelijk ook een delicatesse.