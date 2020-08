Nog geen oplossing voor rivierkreeften: "Mensen moeten zelf naar de visboer"

BROEK OP LANGEDIJK - Het leek zo'n mooie actie. De jeugd van de gemeente Langedijk doet massaal mee aan de rivierkreeft-viswedstrijd door zoveel mogelijk rivierkreeften te vangen. De jeugd wat om handen, een stuk minder ongewenste exoten in het kwetsbare Oosterdelgebied en voor de liefhebber een lekker maaltje. Maar de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft het gratis weggeven van de dieren verboden. "Jammer, want we hadden een flinke wachtlijst voor de kreeften."

Peter Wouda van de stichting Veldzorg Oosterdel baalt van het verbod. De jeugd heeft al meer dan drieduizend rivierkreeften opgevist. "Jammer dat het op deze manier moet. De kinderen mogen de kreeften wel vangen maar wij mogen ze niet verzamelen en gratis weggeven. Dan zijn we in overtreding."

Vers

Want voor de lekkernij was al een flinke wachtlijst. "We werden platgebeld door mensen die kreeften wilden halen maar die moeten we nu helaas teleurstellen", vertelt Wouda. De voedselveiligheid zou volgens de NVWA in het geding zijn. "De kinderen moeten de kreeften zelf mee naar huis nemen, anders moeten wij ze vernietigen. Dat is toch onzin. Ze worden hier gevangen en meteen weggegeven. Verser bestaat niet."

De stichting Oosterdel is volgens Wouda in gesprek met de gemeente om een oplossing te zoeken, want vernietigen ziet hij niet zitten. De wedstrijd gaat in ieder geval wel door. En dat is goed nieuws voor Ivar, Lasse en Gert-Jan. Zij hengelden al meer dan duizend rivierkreeften uit het water. Ze azen dan ook op de hoofdprijs: een spelcomputer of een buitenboordmotor. "Wij vissen gewoon door, anders hebben we vier weken verspild en krijgen we helemaal niks", aldus Lasse Dubbeling.

Visboer

De rivierkreeften zijn een ware plaag in het Oosterdelgebied omdat ze gangen graven in de oevers; een ramp voor de akkers en eilanden. Niets doen is geen optie. De dieren kunnen in één nest 800 tot wel 1000 eitjes leggen. Inmiddels zwemt er een miljoenenleger rivierkreeften rond in de wateren van 'Langedoik'. Maar wie het beestje op het menu wil zetten, heeft voorlopig pech. Wouda lachend: "De mensen moeten zelf gaan vissen of naar de visboer."