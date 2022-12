Geen totaalverbod, maar vuurwerkvrije zones: "Ruimte om traditie in ere te houden"

Vuurwerk afsteken tijdens oud en nieuw: waar de een het ziet als een 'verbindende traditie', blijft de ander in de laatste weken van het jaar liever binnen. Hoewel er op een aantal plekken in de provincie een verbod geldt, knalt onze regio gewoon als vanouds het nieuwe jaar in. Gemeente Dijk en Waard: "Er zijn ook mensen die zich keurig aan de regels houden en genieten van de traditie om vuurwerk af te steken."

Tijdens de vorige twee jaarwisselingen gold er een algeheel verbod vanwege een mogelijke overbelasting van de ziekenhuizen en de coronaregels. Tot een verbod lijkt het dit jaar niet te komen. Dat betekent dat siervuurwerk gewoon weer mag, maar dat het afsteken van knalvuurwerk, Chinese matten en vuurpijlen is verboden. Zo'n totaalverbod als in Haarlem en Amsterdam, daar beginnen de gemeenten uit regio Alkmaar (nog) niet aan, blijkt uit de rondvraag van NH Nieuws. In Dijk en Waard kiest de gemeente niet voor een algeheel verbod of vuurwerkvrije zones, omdat het bezit en afsteken van illegaal vuurwerk al verboden is. "Er blijft dus ruimte om deze traditie in ere te houden en gedurende de toegestane tijden vuurwerk af te steken." 'Betrappen blijft lastig' Verder doen politie en handhaving opvallende en onopvallende surveillancerondes. "Doel van deze surveillancerondes is om jongeren aan te spreken of te beboeten, al blijft het lastig om afstekers ‘op heterdaad’ te betrappen", reageert een woordvoerder van Dijk en Waard. Tekst gaat verder

Ronald uit Heerhugowaard vindt dat niet ver genoeg gaan. Het liefst ziet hij een totaalverbod om de overlast tegen te gaan. Als ander, veiliger alternatief noemt hij een georganiseerde vuurwerkshow op een centrale plek. "Mijn buurjongen raakte ooit zijn hand en oog kwijt tijdens het afsteken. Het is lang geleden, maar ik ben het nooit vergeten." Ook in Bergen, Castricum en Heiloo geldt geen algeheel vuurwerkverbod. "Wel zijn er enkele aangewezen plekken waar een vuurwerkverbod geldt, zoals in de buurt van tankstations, kinderboerderijen en woningen met rieten daken", verklaart een woordvoerder van de BUCH-gemeenten. 'Een hel' Marjolijn uit Castricum baalt van al dat geknal ver voor de jaarwisseling. Ook zij heeft liever dat er op bepaalde plekken in de regio vuurwerkshows worden gehouden. "Ik ben slechtziend en voor mijn blindengeleidehond zijn al die harde knallen een hel", reageert ze. Vanwege de nieuwjaarsbrand aan de Langestraat in 2015, bestaat er in het centrumgebied van Alkmaar een vuurwerkvrije zone, die ook dit jaar weer geldt. Na de evaluatie van Jaarwisseling 2019- 2020 is de vuurwerkvrije zone aangepast ter hoogte van de Kanaalkade. De grens is verschoven richting het centrumgebied, zodat op de Kanaalkade wel vuurwerk kan worden afgestoken.

"Zelfs mijn dove kat zit in de stress van de trillingen." Eveline uit Alkmaar

Maar van dat verbod in het centrumgebied, heeft Eveline uit Alkmaar nooit wat gemerkt. "Er is nog nooit zo veel herrie afgestoken als vorig jaar. Zelfs mijn dove kat zit helemaal in de stress door alle trillingen." Engels voorbeeld Haar zus woont in Engeland, waar georganiseerde vuurwerkshows de norm zijn. "Ze tellen af tot middernacht en dan is er een fantastische show van een half uur en daarna rust. Hier beginnen ze half augustus en de nachtelijke ontploffingen gaan tot half februari door." Haar wens voor het nieuwe jaar? Dat het op een dag toch nog tot een landelijk totaalverbod komt. "De week voor de jaarwisseling durf ik mijn huis niet meer uit. Elk jaar is oud en nieuw voor mij een drama, het gedeeltelijk verbieden is niet te handhaven."