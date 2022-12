Zoon bekogelt boa met vuurwerk, vader gepakt met 11 kilo illegale knallers

Bij een zoektocht in een woning aan de Groeneweg in IJmuiden heeft de politie elf kilo illegaal vuurwerk gevonden. Bovendien werd een 59-jarige man opgepakt - de vader van een minderjarig jochie dat eerder een boa met verboden knallers bestookte. De twee zijn voorlopig nog niet van de politie af: in een later stadium moeten ze op het bureau een verklaring afleggen.

De politie had de vader waarschijnlijk nooit gevonden als zijn zoon in een baldadige bui met zijn vingers van het vuurwerk was afgebleven. Na de wedstrijd tussen Nederland en Ecuador gooide de jongen op Plein 1945 met illegaal vuurwerk naar een boa, een bijzondere opsporingsambtenaar. De boa raakte daarbij gewond. Het jochie werd opgepakt en later besloot de politie zijn huisadres te bezoeken. Daar vonden ze elf kilo illegaal vuurwerk, die direct in beslag zijn genomen.

Gevaarlijk

De burgemeester van Velsen, Frank Dales is blij dat de politie werk heeft gemaakt van het voorval. Hij benadrukt daarnaast ook het gevaar van illegaal vuurwerk in de woning van het gezin. "Dat is levensgevaarlijk en tegelijk ook heel triest, want hier krijgt een jonge Velsenaar volledig het verkeerde voorbeeld. Ik roep iedereen op: gebruik je verstand en hou je ver van illegaal vuurwerk.”

Ook de politie is niet te spreken over de onveilige situatie in het huis van de opgepakte vader en zoon. "Als we het over illegaal vuurwerk hebben dan is dat professioneel vuurwerk dat bij particulieren in bezit is. Dit is in zijn geheel verboden."

De gevonden elf kilo aan illegaal vuurwerk wordt eerst nog door de politie onderzocht en wordt daarna vernietigd.